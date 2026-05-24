Antonelli arrasa en Miami y consolida su liderato en la Fórmula 1

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, de apenas 19 años, volvió a demostrar por qué es considerado la joya de Mercedes al imponerse este domingo en el Gran Premio de Miami, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1.

Con esta victoria, su tercera consecutiva tras los triunfos en China y Japón, Antonelli se afianza como líder del campeonato con 100 puntos, 20 más que su compañero George Russell.

La carrera, disputada en el circuito del Hard Rock Stadium, tuvo como escoltas a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Franco Colapinto alcanzó un histórico octavo lugar y Carlos Sainz cerró noveno.

Max Verstappen, cuatro veces campeón mundial, debió conformarse con la quinta posición.

El evento, que contó con la presencia de Lionel Messi y Rafa Nadal, marcó el regreso de la Fórmula 1 tras un mes de pausa por la guerra en Oriente Medio.

Con nuevos monoplazas híbridos y un reglamento técnico ajustado, Mercedes volvió a dominar la escena, confirmando que Antonelli es la gran revelación de la temporada.

El próximo reto será el Gran Premio de Canadá, el 24 de mayo en Montreal, donde Antonelli buscará ampliar su ventaja y seguir escribiendo historia como el líder más joven de la Fórmula 1.