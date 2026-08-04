Gianna Woodruff gana oro e impone récord en los Juegos Centroamericanos 2026

La atleta panameña Gianna Woodruff conquistó la medalla de oro e impuso una nueva marca en la prueba de los 400 metros con vallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al registrar un tiempo de 53.98 segundos, resultado con el cual se convirtió en la primera mujer en romper la barrera de los 54 segundos en la historia de la competencia regional

El registro alcanzado por la competidora nacional superó la marca del torneo que se mantenía vigente desde la edición de 1998. El triunfo en la pista confirma el desempeño de la deportista tras dominar las etapas del certamen continental.

Esta victoria en la final se suma al camino previo trazado por la atleta en la fase clasificatoria. Woodruff había asegurado su pase a la lucha por los metales tras ganar su serie eliminatoria con una marca de 54.76 segundos, tiempo que la posicionó con el mejor registro general entre las nueve corredoras de la ronda inicial.