Panameña Gianna Woodruff queda fuera del podio en el Mundial de Atletismo

Gianna Woodruff marcó un tiempo de 53.34 en la final de los 400 metros vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, quedando en una quinta posición.

La neerlandesa Femke Bol, gran favorita de la prueba, logró quedarse con la medalla de oro. Registró un tiempo de 51.54 para defender su título en esta final.

Se trata del segundo mejor registro personal y el mejor resultado mundial hasta ahora para la panameña Woodruff, destacó el Comité Olímpico de Panamá.

Récord para Gianna Woodruff en Tokio 2025

La aleta panameña Gianna Woodruff llegó a la final tras imponerse en su heat de semifinales de los 400 metros vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025. Con un tiempo de tiempo de 52.66 segundos, Woodruff logró superar su marca personal y, además registrar un récord sudamericano.

“Mi entrenador me ha dicho, ‘Deja de tener miedo. Deja de jugar’. Y eso es lo que he hecho. 52.66 segundos es un territorio nuevo”, aseguró Woodruff tras esa semifinal.