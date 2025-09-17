Panameña Gianna Woodruff logra récord y avanza a la final en el Mundial de Atletismo

Récord para la atleta panameña Gianna Woodruff, quien logró imponerse en su heat clasificatorio a la gran final de los 400 metros con vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025.

Con un tiempo de tiempo de 52.66 segundos, Woodruff ganó su serie semifinal y avanzó a la final. Con este tiempo, la panameña consiguió batir el récord sudamericano, así lo destacó la cuenta oficial del Mundial de Atletismo.

Por su parte, el Comité Olímpico de Panamá destacó que “Gianna logró también, con este resultado, su mejor marca de la temporada, nuevo récord nacional y nuevo récord suramericano”.

¿Cuándo será la final de los 400 metros con vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025?

Gianna Woodruff volverá a la acción en la gran final los 400 metros con vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, que se correrán este viernes, desde las 7:30am (hora de Panamá).

Esta será la segunda ocasión, que la atleta panameña participa de esta final.