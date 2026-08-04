¡Plata en gimnasia y boleto a finales en los Juegos Centroamericanos!

La delegación deportiva de Panamá conquistó este martes 4 de agosto la primera medalla de plata en la prueba femenina por equipos de gimnasia artística y aseguró pases a finales en atletismo y fútbol durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias al desempeño de las gimnastas nacionales y al primer lugar obtenido por Gianna Woodruff en la fase clasificatoria de los 400 metros con vallas.

El conjunto gimnástico integrado por Alyiah Lide De León, Tatiana Tapia, Ana Gabriela Gutiérrez y Ana Lucía Beitía acumuló un puntaje total de 144.800 para ubicarse en el segundo lugar del podio, escoltando a la representación de México que acumuló 151.150 unidades y superando a la representación local de República Dominicana que registró 143.450 puntos.

En las pistas de atletismo, la vallista Gianna Woodruff registró un tiempo de 54.76 segundos para ganar su serie e imponer el mejor registro entre nueve competidoras en el sumario general, con lo que disputará la final este miércoles a las 6:00 p. m., mientras que el velocista Arturo Deliser finalizó séptimo en su eliminatoria de 100 metros planos con tiempo de 10.42 segundos para ocupar la posición 14 general previo a su participación en los 200 metros planos.