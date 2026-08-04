¡Plata en gimnasia y boleto a finales en los Juegos Centroamericanos!

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La delegación deportiva de Panamá conquistó este martes 4 de agosto la primera medalla de plata en la prueba femenina por equipos de gimnasia artística y aseguró pases a finales en atletismo y fútbol durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias al desempeño de las gimnastas nacionales y al primer lugar obtenido por Gianna Woodruff en la fase clasificatoria de los 400 metros con vallas.
El conjunto gimnástico integrado por Alyiah Lide De León, Tatiana Tapia, Ana Gabriela Gutiérrez y Ana Lucía Beitía acumuló un puntaje total de 144.800 para ubicarse en el segundo lugar del podio, escoltando a la representación de México que acumuló 151.150 unidades y superando a la representación local de República Dominicana que registró 143.450 puntos.
En las pistas de atletismo, la vallista Gianna Woodruff registró un tiempo de 54.76 segundos para ganar su serie e imponer el mejor registro entre nueve competidoras en el sumario general, con lo que disputará la final este miércoles a las 6:00 p. m., mientras que el velocista Arturo Deliser finalizó séptimo en su eliminatoria de 100 metros planos con tiempo de 10.42 segundos para ocupar la posición 14 general previo a su participación en los 200 metros planos.
Por su parte, la selección masculina de fútbol sub-21 dirigida por César Aguilar definió su cruce semifinal frente al conjunto de México para este miércoles 5 de agosto a las 2:00 p. m..
Por su parte, en la disciplina ecuestre el binomio de Victoria Heurtematte y la yegua Quick Chick 3 se ubicó en la casilla 12 dentro de la prueba de velocidad con un resultado de cuatro faltas y un tiempo de 75.26 segundos.
En la disciplina de esgrima, modalidad de espada masculina, Arturo Dorati avanzó hasta la ronda de cuartos de final donde cayó 10-15 ante el colombiano Hernando Roa, mientras que José Quirós y Julio Arias alcanzaron la fase de octavos de final, en tanto que Jeilyn Celada completó su participación en la ronda de grupos dentro del florete femenino.
El programa de competencias individuales por aparatos en gimnasia artística contará con representación panameña a través de Alyiah Lide De León en las modalidades de All Around, salto, viga y suelo, junto a Ana Gabriela Gutiérrez en All Around y barras asimétricas, además de Ana Lucía Beitía en las especialidades de salto y suelo.
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