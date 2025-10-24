Panamá alcanza el ‘top’ 4 del medallero en los Juegos Centroamericanos

El gimnasta <b>Richard Atencio</b> abrió el medallero para Panamá con bronce en el <b>All Around</b> tras sumar 72.750 puntos. Luego, en natación <b>Katherine Castillo</b> añadió un bronce individual en solo técnico con 160.3600 puntos.El <b>judo</b> se convirtió en una de las principales fuentes de medallas con <b>nueve preseas</b> durante su primera jornada: <b>oros</b> para <b>Lilian Cordones</b> (-52 kg) y <b>Alexis Harrison</b> (-81 kg); <b>platas</b> para Kristine Jiménez (-57 kg), Némesis Candelo (-48 kg) y Bernabé Vergara (-60 kg); y <b>bronces</b> para Anna Tirado (-63 kg), Ronal González (-73 kg), José Luis Ortega (-90 kg) y César Castillo (-100 kg).En <b>gimnasia artística</b>, <b>Tatiana Tapia</b>, <b>Alyiah Lide</b> y <b>Ana Gabriela Gutiérrez</b> obtuvieron la plata por equipos, mientras que Lide también ganó bronce en el All Around con 47.500 puntos.La natación volvió a aportar al medallero panameño con el <b>bronce del relevo 4x100m combinado mixto</b>, integrado por Bernhard Tyler Christianson, Armando Avilés, María Castillo y Anasofía Juliao.Panamá también se impuso con <b>oros en judo por equipos mixtos, atletismo, natación, ciclismo y otras pruebas individuales</b>, destacando actuaciones como: <b>Wendy Ducreux</b>, oro en ciclismo de ruta (90 km), <b>Franklin Archibold</b>, oro en contrarreloj individual, <b>Gianna Woodruff</b>, récord y oro en 400 m vallas, <b>Arturo Deliser</b>, oro en 100 m planos, <b>Diddier Rodríguez</b>, oro en 1500 m y 3000 m con obstáculos, <b>Bernhard Tyler Christianson</b>, oro en 100 m pecho y 200 m pecho, <b>Relevo 4x100 m femenino</b>, oro con récord regional (46.16 s) y <b>Alyiah Lide</b>, oro en viga de equilibrio y piso.En esgrima, <b>Alessandra Aicardi</b> (espada) y <b>Jeremy Miranda</b> (sable) lograron medallas de plata, mientras que el equipo masculino de <b>pistola de aire 10 m</b> también se quedó con el segundo lugar.Los deportes de combate siguieron sumando triunfos. En <b>lucha</b>, Panamá obtuvo cuatro medallas en la rama grecorromana, incluido el oro de <b>Robert Pérez</b> (-60 kg). El <b>karate</b> inició con platas y bronces en kumite y kata y continuó con nuevas preseas en jornadas posteriores, incluyendo participación perfecta del equipo.El <b>tiro con arco</b> celebró el bronce del equipo femenino recurvo y Samuel Díaz aportó un bronce adicional en <b>kickboxing</b>.En las pruebas de atletismo del día 19, Panamá añadió varias medallas con <b>Jonathan Cedeño</b> en jabalina, <b>Cristal Cuervo</b> en 200 m, <b>Arturo Deliser</b> en 200 m y <b>Leyka Archibold</b> en 100 m vallas. Días después, Cuervo volvió a brillar con <b>oro y récord</b> en los 400 m (53.31 s), al igual que <b>Chamar Chambers</b> en 800 m.Otros deportes colectivos también hicieron historia. La <b>selección masculina de sóftbol</b> obtuvo plata tras caer en la final ante Guatemala, la <b>selección de fútbol playa</b> terminó con plata y el <b>voleibol masculino</b> sumó bronce en un encuentro cardíaco ante Belice.El nadador <b>Jeancarlo Calderón</b> logró la medalla número 44 de Panamá con plata en los 50 m mariposa (25.39 s), mientras que el relevo 4x100 m combinado volvió al podio con plata.<b>El cierre de la lucha libre femenina aportó dos oros, una plata y un bronce para fortalecer el saldo general del Team Panamá en la competencia.</b>Panamá continúa escalando posiciones en el medallero y consolidando una actuación histórica en Guatemala 2025, con deportistas que mantienen la bandera nacional en lo más alto de Centroamérica.