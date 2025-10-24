Panamá se consolida como ‘hub’ para servicios legales

Regulaciones eficaces, profesionales preparados y capacidades digitales de última generación, han contribuido a que Panamá se fortalezca a nivel internacional como jurisdicción de alto cumplimiento en servicios legales y no financieros.

Durante el XXVI Congreso Anual de BGI Global 2025, evento que reúne a delegados de firmas legales y de servicios profesionales de Europa, Latinoamérica, Norteamérica, África y Asia, Panamá se destaca como una de las jurisdicciones más importantes para el desarrollo de servicios legales.

“El objetivo de este Congreso es compartir conocimientos entre las Firmas que integran BGI Global, realzando el ecosistema panameño como ejemplo de adaptación regulatoria en prevención, supervisión y cumplimiento; igualmente, se promueve a Panamá como jurisdicción clave para establecer iniciativas de inversiones estratégicas en la región.”, señaló, Jorge L. Almengor C., de la firma panameña Almengor, Caballero & Asociados, miembro del comité organizador del evento.

Durante el Congreso se realizaron sesiones de trabajo internas entre los miembros de la red, así como presentaciones sobre las reformas estructurales recientes en materia de sociedades anónimas y servicios no financieros en Panamá, un tema de alto interés para las firmas internacionales participantes.

Adicionalmente, se llevará a cabo una discusión sobre arbitraje internacional, en la que se abordarán los avances, desafíos y oportunidades de este mecanismo de resolución de conflictos en el contexto de los negocios globales.

El Congreso Anual de BGI Global se realiza desde hace 26 años en diferentes países del mundo, y es la primera vez que le corresponde a Panamá. El evento se ha posicionado como una plataforma de colaboración efectiva entre despachos independientes del mundo, reafirmando el liderazgo de Panamá como sede de diálogo profesional y centro de convergencia internacional y renovando el interés mundial de servicios legales en nuestro país.