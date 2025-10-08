Panamá regresa victoriosa: estudiantes ganan 117 medallas en los Juegos Codicader 2025

Con gran orgullo y emoción, el Ministerio de Educación (Meduca) anunció la llegada de la delegación panameña que representó al país en los IX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (Codicader) 2025, donde Panamá logró una destacada participación que la posicionó en el segundo lugar general del medallero.

El recibimiento oficial fue este miércoles 8 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde autoridades educativas, familiares y medios de comunicación acompañarán a los jóvenes atletas que pusieron en alto el nombre del país durante las competencias regionales.

Según los resultados oficiales, Panamá obtuvo un total de 117 medallas, distribuidas en 52 de oro, 29 de plata y 28 de bronce, consolidándose como una de las delegaciones más competitivas de la región.

Durante las competencias, realizadas en Heredia, Costa Rica, varios atletas panameños se alzaron con el oro en distintas disciplinas, demostrando su dedicación y espíritu de superación.

Una de los medallistas compartió su emoción tras obtener la presea dorada:

“Sentí que mi empeño fue muy bueno y que todos los trabajos que he hecho anticipados a este momento han sido muy fuertes para lograr lo que ahora tengo. La experiencia que tuve en la pelea fue muy difícil, porque mis contrincantes eran muy buenos y no era fácil marcar los puntos, pero con esfuerzo lo logré”, relató la joven atleta.

Con visible emoción, la estudiante y deportista también envió un mensaje inspirador a otros jóvenes panameños:

“A todos los jóvenes les digo que sigan su meta y nunca se rindan. Que crean que con Dios todo se puede. Si tienen un espíritu luchador, no hay miedo”.

Los atletas compitieron en disciplinas como atletismo, natación, fútbol, baloncesto, voleibol, taekwondo, ajedrez y tenis de mesa, obteniendo importantes victorias frente a delegaciones de toda Centroamérica.