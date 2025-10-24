El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reacciona sobre su adición a la ‘Lista Clinton’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este viernes a su inclusión —junto a su esposa Verónica Alcocer y sus hijos— en la Lista Clinton, una medida adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario confirmó la noticia y atribuyó la decisión a presiones políticas en Washington.

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”, escribió Petro.

El jefe de Estado anunció además que su defensa será liderada por Dan Kovalik, abogado estadounidense reconocido por su activismo en derechos humanos y su postura crítica hacia las sanciones internacionales.

Nota de interés: Estados Unidos agrega al mandatario Gustavo Petro en la ‘Lista Clinton’

En su mensaje, Petro lamentó lo que considera una contradicción en la política antidrogas de Washington:

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, expresó.