El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reacciona sobre su adición a la ‘Lista Clinton’

El mandatario calificó la situación como 'toda una paradoja', insistiendo en que no retrocederá ante lo que percibe como una injusticia:'Ni un paso atrás y jamás de rodillas', concluyó en su publicación.La reacción del presidente colombiano se produce un día después de que el <b>Departamento del Tesoro</b> oficializara su nombre y el de varios allegados en la lista de sancionados. La medida implica el <b>bloqueo de activos</b> bajo jurisdicción estadounidense y <b>la prohibición de establecer vínculos financieros o comerciales</b> con ciudadanos y empresas de ese país.La inclusión de un jefe de Estado en ejercicio en la <b>Lista Clinton</b> representa un hecho sin precedentes recientes en la diplomacia latinoamericana y abre un nuevo capítulo de <b>tensión entre Bogotá y Washington</b>.