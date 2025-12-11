Ramón Carretero es incluido en la Lista Clinton junto a familiares de Maduro

Estados Unidos añadió al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano a la Lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro, mejor conocida como “Lista Clinton”.

La información fue publicada a través de una nota de prensa en el sitio web oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro este jueves 11 de diciembre.

“La OFAC está dirigiéndose al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, sancionando tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores; un empresario afiliado a Maduro; y seis compañías navieras que operan en el sector petrolífero venezolano. Adicionalmente, la OFAC está identificando seis embarcaciones asociadas que realizan prácticas engañosas y no seguras, y continúan proveyendo recursos financieros que alimentan el régimen corrupto narco terrorista de Maduro”, señaló el comunicado oficial.

En el caso específico de Carretero, lo señalan de haber participado en lucrativos contratos con el régimen de Maduro y mantener varios negocios con la familia Maduro-Flores, incluyendo ser socios en varias compañías juntos.

”Carretero ha facilitado envíos de productos de petróleo en nombre del gobierno venezolano. OFAC está designando a Carretero por operar en el sector petrolífero de la economía venezolana”, apunta el comunicado.

Junto a Carretero Napolitano, Estados Unidos añadió al listado a los sobrinos de Cilia Flores (esposa de Maduro) Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Malpica Flores.

Según la OFAC, Efraín y Francisco son “narcotraficantes” que operan en Venezuela conocidos popularmente como los “narcosobrinos”. En 2015 fueron arrestados en Haití mientras transportaban cocaína a Estados Unidos, según OFAC, y en 2016 fueron condenados. En 2022, el presidente Joe Biden les concedió clemencia como parte de un canje a cambio de la liberación de siete estadounidenses encarcelados en el país sudamericano.

En cuanto a Carlos Erik Malpica Flores, era el Tesorero de la República y vicepresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Ya había sido incluido en la Lista Clinton en 2017, pero fue retirado en 2022.

“Nicolás Maduro y sus socios criminales están inundando los Estados Unidos con drogas que envenenan al pueblo americano”, declaró el secretario de Tesoro, Scott Bessent. “Estas sanciones deshacen el intento fallido de la administración Biden de hacer un acuerdo con Maduro, facilitando su control brutal y dictatorial a expensas de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está haciendo responsable al régimen y su círculo de cómplices y compañías for sus crímenes”, concluyó.