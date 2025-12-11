Hospital Modular será dividido en dos clínicas para la Policía Nacional

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó sobre el ambicioso proyecto para desmantelar, trasladar e instalar el Hospital Modular para uso de la institución. Dijo que será dividido y reconvertido en dos nuevas instalaciones sanitarias para uso exclusivo del personal uniformado.

Indicó que el objetivo es fortalecer la atención médica y garantizar un acceso rápido y cómodo a las unidades de la Policía Nacional.

El Hospital Modular será fraccionado y ubicado estratégicamente en el área Este y Oeste del país.

Los dos nuevos espacios se centrarán en la atención primaria y la rehabilitación de los uniformados.

“El hospital modular va a estar dividido en dos sitios principalmente hacia el área este y hacia el área oeste. De esta manera lo que le damos es mucha más facilidad a todos nuestros uniformados para poder que rápidamente puedan accesar a estas facilidades que vamos a prestarle”, explicó el director.

“La intención final es que la unidad pueda rápidamente regresar a la calle de forma adecuada y que esté en una buena forma y que esté bien cuidado por parte de la Policía Nacional que es nuestra responsabilidad”, añadió.

Fernández señaló que el reto no es solo el traslado físico del Hospital Modular, sino también la adecuación total de las estructuras, dado que la actual infraestructura carece de la mayor parte del equipo interno.

Aclaró que la Policía Nacional, como parte del Ministerio de Seguridad, asumirá el costo de la división, instalación y equipamiento de las nuevas facilidades.

El director confirmó que ya se tienen presupuestos de varios proveedores para realizar la división y el retiro de la estructura. Sin embargo, la ejecución del proyecto depende de la obtención de los fondos necesarios.

“Estamos solamente a la espera de los fondos para poder así mismo hacer el retiro. [...] Es un proyecto que estamos trabajando que esperamos que en este 2026 se pueda ejecutar,” indicó.

Consultado sobre el monto exacto de los fondos requeridos, Fernández señaló que el presupuesto final se establecerá una vez que se obtengan las unidades para la movilización, a fin de establecer la necesidad precisa de ambas estructuras.

Destacó que el proyecto se suma a una estrategia de fortalecimiento de la atención médica ya en marcha, en la cual la Policía Nacional en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras.

El Hospital Modular operó del 11 de junio de 2020 al 29 septiembre de 2022, para reforzar la atención durante la pandemia de la covid. Después de tres años las estructuras permanecieron en el mismo sitio sin ser utilizadas.

En octubre de 2022, se entregó por parte del Ministerio de Salud (Misa) la propuesta para desmontar y trasladar el hospital para reforzar la atención en la comarca Ngäbe Buglé y el Hospital San Miguel Arcángel de San Miguelito, sin embargo el plan nunca se ejecutó.

El ministro del Minsa, Fernando Boyd Galindo, confirmó hace unos meses que la estructura, que generó un escándalo público reciente por su desidia, sería reubicada para ser utilizada por la Policía Nacional.

Boyd adelantó que la Policía Nacional, que dispone de los fondos y la maquinaria para removerlo con “algún tipo de cuidado”, se encargará de su reubicación.