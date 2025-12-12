Veterano que rescató a María Corina revela detalles de la operación y niega vínculo con Trump

El estadounidense Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue, reveló nuevos detalles sobre la operación marítima secreta de entre 15 y 16 horas con la que logró sacar de Venezuela a la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Stern, quien es un veterano, enfatizó que le recomendó a Machado que no regrese a su país y negó rotundamente haber sido contratado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una entrevista con la cadena CBS, el especialista en misiones de extracción explicó que Grey Bull Rescue, con sede en la ciudad de Tampa, se encontró con Machado en altamar antes de trasladarla a una ubicación confidencial desde donde tomó un avión hacia Oslo.

“Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar”, explicó en la cadena CBS.

Añadió que mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. “Así funciona”, relató Stern, quien agregó que “nadie disfrutó ese trayecto”, especialmente la electa vicepresidenta de Venezuela en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Stern dijo a la CBS que su organización no opera con fondos gubernamentales. “El Gobierno de Estados Unidos no aportó un solo centavo, al menos que yo sepa”, afirmó.

Además, negó cualquier vínculo contractual con Trump: “Yo soy el contratista especializado en extracciones, y nunca he sido contratado por Donald Trump”, dijo en respuesta a versiones que aseguran lo contrario.