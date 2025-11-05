María Corina Machado: ‘Maduro comenzó esta guerra, Trump la está terminando’

Para la ganadora del Premio Nobel de la Paz y dirigente de la oposición María Corina Machado, Nicolás Maduro comenzó “esta guerra” en Venezuela.

Por lo que, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “la esta terminando” en medio del despliegue de tropas, barcos y aviones en el sur del Mar Caribe.

Se estima que en ese despliegue de tropas se han interceptado 15 supuestas “narcolanchas” en el Mar Caribe y el Pacífico oriental, en donde han muerto 65 hombres.

Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde hace más de un año y medio, participó de forma virtual en el America Business Forum, realizado en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

“La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano”, dijo Machado.

Machado recordó que “ha sido fundamental el impacto” de la estrategia de Trump, cuya administración declaró a los cárteles de la droga Los Soles y Tren de Aragua, los cuales operan en Venezuela, como grupos terroristas.

De acuerdo con Trump, la droga que envían los grupos terroristas ha matado en los últimos años a por lo menos 300 mil estadounidenses.

Por otro lado, y según medios estadounidenses, Trump estaría analizando bombardear objetivos militares en Venezuela.

No obstante, Trump autorizó a los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano.

El presidente estadounidense no ha querido revelarles a los periodistas cuando efectuará su operación en Venezuela, la cual no sería una invasión, sino estaría más relacionada a la extracción de Maduro y los supuestos dirigentes de los grupos terroristas, como Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello.