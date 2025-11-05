  1. Inicio
Serie Mundial: Triunfo histórico de los Dodgers desata la locura en Los Ángeles

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Blake Snell.
Por
Agencia EFE
  • 05/11/2025 14:17
Miles de aficionados del conjunto de béisbol angelino se congregaron en el corazón de la metrópolis para ser testigos de la caravana de la victoria

Los Dodgers celebraron su bicampeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile masivo que desató la euforia entre una marea de seguidores que tiñó de azul y blanco las calles de Los Ángeles para festejar el triunfo junto al equipo.

Miles de aficionados del conjunto de béisbol angelino se congregaron en el corazón de la metrópolis desde primera hora de la mañana para ser testigos de la caravana de la victoria y aclamar la llegada de las grandes estrellas.

La magnitud de la celebración se palpaba ya en las puertas del metro, abarrotados por una marea azul de seguidores de los Dodgers uniformados con el atuendo oficial del aficionado de Los Ángeles: la característica gorra con las iniciales de la ciudad, L.A., y la camisa blanca con el logotipo del club.

Costaba salir de las estaciones del metro, que no acostumbran a recibir tal volumen de personas en una ciudad donde el coche se ha consolidado como el medio de transporte predominante.

Algunos, sin saber dónde se tenían que bajar, se dejaban llevar por el flujo de camisetas, gorras y el espíritu compartido del campeonato que guiaban el camino hacia la celebración.

“Iba en el metro y como los seguidores somos tan acogedores pregunté a dónde teníamos que bajarnos. Me dijeron que no sabían ellos tampoco, entonces les dije que los seguiría y mientras tanto nos tomamos unas cervezas”, dijo a EFE Daniel, un aficionado que llevaba desde el sábado por la noche celebrando el triunfo de su equipo.

También Joe, otro seguidor que portaba una bandera del equipo que “no iba a dejar de ondear en todo el día”, como promesa de devoción autoimpuesta de su fervor por el bicampeonato.

“Si te soy sincero, pensé que no íbamos a ganar”, reconoció a EFE.

