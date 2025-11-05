Serie Mundial: Triunfo histórico de los Dodgers desata la locura en Los Ángeles

Los Dodgers celebraron su bicampeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile masivo que desató la euforia entre una marea de seguidores que tiñó de azul y blanco las calles de Los Ángeles para festejar el triunfo junto al equipo.

Miles de aficionados del conjunto de béisbol angelino se congregaron en el corazón de la metrópolis desde primera hora de la mañana para ser testigos de la caravana de la victoria y aclamar la llegada de las grandes estrellas.

La magnitud de la celebración se palpaba ya en las puertas del metro, abarrotados por una marea azul de seguidores de los Dodgers uniformados con el atuendo oficial del aficionado de Los Ángeles: la característica gorra con las iniciales de la ciudad, L.A., y la camisa blanca con el logotipo del club.