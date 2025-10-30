Vladimir Guerrero Jr. dice que ‘el trabajo no está terminado’

Los Azulejos de Toronto lograron el miércoles una victoria que los deja con la ventaja 3-2 frente a los Dodgers de Los Ángeles y a una de conseguir la Serie Mundial de las Grandes Ligas en 2025, pero lejos de relajarse y sentirse confiado, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. sigue enfocado en completar la tarea y coronarse campeón.

“Como siempre digo, el trabajo no está terminado”, dijo Guerrero Jr. al hablar con la prensa tras el la victoria 1-6 de los Azulejos sobre los Dodgers.

Luego de haber caído en un disputado partido que se extendió a 18 entradas el pasado lunes, los Azulejos se levantaron para vencer a los Dodgers martes y miércoles en Los Ángeles, logrando con ello extender la serie hasta un sexto encuentro, que se jugará en Toronto el próximo viernes, donde Guerrero Jr. espera poner punto final a este duelo y obtener la corona con los Azulejos.

“Esta semana salimos día tras día, estamos de vuelta e intentaremos ganarlo todo en casa”, explicó Guerrero Jr., quien este miércoles disparó de cuadrangular por segundo partido consecutivo en el Clásico de Otoño, empatando al japonés Shohei Ohtani con el máximo total de jonrones en esta postemporada, ambos con ocho.

Guerrero Jr., uno de los líderes de los Azulejos, fue testigo presencial de la histórica actuación del novato Trey Yesavage, de quien dijo sentirse orgulloso por la forma en la que sale a competir al terreno de juego.

“Lo amo, es un chico joven que viene a darlo todo y hace que las cosas sucedan”, dijo Guerrero Jr. sobre el joven lanzador de 22 años, quien este miércoles ponchó a 12 bateadores y permitió solo una carrera en siete entradas, para conquistar la victoria.

“Ni Hollywood, con su mundo loco, lo habría hecho tan bien, así que ser parte de esto es una gran bendición”, dijo Yesavage, sobre su actuación ante más de 52 mil fanáticos en el Dodger Stadium de Los Ángeles, con la cual impresionó a su dirigente John Schneider.

“Me quedé impresionado con lo que hizo”, expresó Schneider, quien destacó el control que Yesavage mostró sobre sus lanzamientos y como hizo abanicar a una alineación repleta de estelares como la de los Dodgers.

“Estuvo bastante bien. Estuvo eléctrico”, resaltó el veterano estratega, quien busca brindarle al equipo de Canadá su primer título de la Serie Mundial desde 1993.

La crónica de un partido digno de Serie Mundial

El novato Trey Yesavage tuvo una salida dominante, mientras Davis Schneider y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. sacaron la pelota del parque en el inicio del partido para que los Azulejos de Toronto derrotaran el pasado miércoles por 1-6 a los Dodgers de Los Ángeles y se colocaran a una victoria de conquistar la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Con el triunfo en el quinto encuentro, los Azulejos van adelante 3-2 y tendrán la oportunidad de coronarse campeones el próximo viernes cuando disputen el sexto juego de este Clásico de Otoño, en el Roger Centre de Toronto.

Trey Yesavage (1-0) estableció una marca para un novato al ponchar a 12 bateadores en un partido de Serie Mundial, en su labor de siete entradas, en las que solo permitió tres imparables y una carrera para acreditarse la victoria por los Azulejos.

Con su jonrón, Guerrero Jr. sumó su segundo cuadrangular en la Serie Mundial y su octavo en esta postemporada, un registro que lo deja empatado con el japonés Shohei Ohtani con el máximo total de batazos de cuatro esquinas en estos playoffs.

En el encuentro, los Azulejos no perdieron tiempo y atacaron con poder en la misma primera entrada, cuando Davis Schneider conectó cuadrangular ante el primer lanzamiento del partido, realizado por Blake Snell, quien inició por los Dodgers (2-3).

Los dirigidos por John Schneider volvieron a la carga en la séptima entrada, en la que sumaron dos anotadas, la primera por picheo descontrolado del relevista venezolano Edgardo Henríquez mientras enfrentaba a Guerrero Jr., lo que permitió que Addison Barger anotara desde la antesala.

La quinta vuelta de los de Toronto la remolcó Bo Bichette, con un indiscutible al bosque derecho, con el cual empujó a Clement hasta la registradora.

Los Azulejos colocaron una carrera más en la pizarra en el octavo acto, por imparable productor de Isiah Kiner-Falefa frente al relevista mexicano Anthony Banda.

El dominicano Seranthony Domínguez y Jeff Hoffman lanzaron las últimas dos entradas para completar la labor por el picheo de los Azulejos.

Snell (0-2) se mantuvo en el montículo por 6.2 entradas, en las que le conectaron seis indiscutibles y le pisaron el plato en cinco ocasiones, mientras recetó siete ponches y terminó cargando con la derrota por los Dodgers.