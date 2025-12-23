Caja de Seguro Social enfrenta déficit de médicos especialistas en áreas críticas del interior del país

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> informó que enfrenta dificultades para cubrir plazas de <b><a href="/tag/-/meta/medicos">médicos</a></b> especialistas en áreas críticas del interior del país, tras registrarse una baja participación en los recientes procesos de convocatoria abiertos a nivel nacional.De acuerdo con la institución, especialidades, como Cardiología, Medicina Crítica, Anestesiología, Medicina Interna y Pediatría presentan mayor déficit en la provincia de Bocas del Toro, mientras que Ginecología y Obstetricia registran escasez tanto en esa provincia como en Puerto Armuelles.