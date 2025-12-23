Caja de Seguro Social enfrenta déficit de médicos especialistas en áreas críticas del interior del país

De acuerdo con la institución, especialidades, como Cardiología, Medicina Crítica, Anestesiología, Medicina Interna y Pediatría presentan mayor déficit en la provincia de Bocas del Toro, mientras que Ginecología y Obstetricia registran escasez tanto en esa provincia como en Puerto Armuelles.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que enfrenta dificultades para cubrir plazas de médicos especialistas en áreas críticas del interior del país, tras registrarse una baja participación en los recientes procesos de convocatoria abiertos a nivel nacional.

La Caja de Seguro Social convoca a médicos especialistas para reducir la mora médica

La CSS reiteró el llamado a los médicos especialistas idóneos interesados en incorporarse al sistema, para que se presenten con su documentación completa en la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, ubicada en el Edificio 519, cuarto piso, de la sede central en Clayton. Entre los requisitos solicitados se encuentran el diploma universitario, la idoneidad emitida por el Consejo Técnico de Salud y la hoja de vida actualizada.

La institución advirtió que la escasez de médicos especialistas continúa limitando la capacidad del sistema de salud para reducir la mora en consultas, procedimientos y cirugías, lo que retrasa la atención que requieren miles de pacientes, especialmente en regiones que históricamente han enfrentado mayores dificultades de acceso a servicios especializados.

Con el fin de mitigar este déficit crítico, la CSS mantiene programas de formación de nuevos médicos especialistas y subespecialistas, así como la apertura de modernas instalaciones de salud equipadas con tecnología de última generación, diseñadas para agilizar la atención con altos estándares de seguridad y eficiencia.

No obstante, la entidad subrayó que la incorporación inmediata de talento humano capacitado resulta clave para responder a la demanda actual de atención médica y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud a nivel nacional.