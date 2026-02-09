Investigaciones contra albergues de menores suman 49, revela la Fiscalía

El Ministerio Público ha iniciado 49 investigaciones por presuntos abusos y maltratos contra menores en albergues de Panamá entre 2017 y 2024, una cifra que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad de niños y adolescentes bajo protección del Estado.

La fiscal superior de Familia, Leydi Machuca, informó durante una entrevista en TVN Canal 2 que estas pesquisas ya han dejado 15 personas condenadas, mientras que dos juicios aún están pendientes, lo que demuestra que los procesos judiciales continúan en marcha.

Según detalló la funcionaria, los delitos por los que se han dictado condenas incluyen maltrato al menor y delitos sexuales, y entre los responsables figuran directores de centros, cuidadores y personal que trabajaba dentro de estas instituciones.

“Se han condenado a directores, a encargados del cuidado de los niños y a personas que prestaban servicio dentro de estos centros y que aprovecharon esa confianza para cometer estos ilícitos”, explicó.

Nueva denuncia activa investigación en albergue de Tocumen

Machuca también se refirió a una denuncia pública presentada recientemente, que llevó a la Procuraduría General de la Nación a actuar de inmediato.

Un equipo interdisciplinario se trasladó a un albergue en Tocumen para realizar una inspección junto a peritos forenses, con el objetivo de recabar evidencias que permitan confirmar o descartar la comisión de delitos.

“Una vez recibimos la denuncia, iniciamos actos de investigación encaminados a acreditar o descartar la comisión de ilícitos”, señaló.

Más de 560 niños entrevistados y 57 albergues inspeccionados

La fiscal destacó que este tipo de investigaciones requiere un abordaje integral, especialmente porque muchas víctimas son menores de edad y algunas presentan discapacidad.

Como parte de pesquisas anteriores, el Ministerio Público:

- Inspeccionó más de 57 albergues en todo el país.

- Realizó entrevistas especializadas a más de 560 niños.

- Ejecutó trabajos sociales con apoyo de fiscales a nivel nacional.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con psicólogos, trabajadores sociales, el Instituto de Medicina Legal y otras entidades del sistema de protección infantil.

Protección inmediata cuando se vulneran derechos

Machuca subrayó que cada vez que se detecta una posible violación de derechos, se activan medidas de protección para garantizar el bienestar de los menores, incluyendo acceso a educación, alimentación adecuada y un entorno seguro.

Además, las investigaciones pueden derivar en procesos penales contra quienes resulten responsables.

Las cifras reveladas por la Fiscalía reflejan tanto avances judiciales como la dimensión de un problema que ha generado preocupación pública en los últimos años: la seguridad de los niños que deberían estar bajo resguardo.

Mientras avanzan las investigaciones más recientes, el desafío sigue siendo el mismo, prevenir nuevos abusos y asegurar que los centros de protección cumplan realmente su función.