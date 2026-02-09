Embajador de Estados Unidos, Kevin Cabrera, destaca rol del Colegio de Abogados en confianza para la inversión en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, sostuvo este 9 de febrero de 2026 una reunión con la directiva ampliada del Colegio Nacional de Abogados (CNA), en la que subrayó la importancia de la ética profesional y la seguridad jurídica como factores clave para la atracción de inversión extranjera al país.

Durante el encuentro, la presidenta del CNA, Maritza Cedeño, y distintos representantes del gremio enfatizaron que el Colegio mantiene una agenda activa para fortalecer el cumplimiento ético y combatir prácticas irregulares dentro de la profesión, con el objetivo de garantizar confianza a inversionistas locales e internacionales.

“Vamos a luchar siempre por la seguridad jurídica, que no es otra cosa que la confianza que requiere la inversión extranjera y la inversión local”, expresó la directiva del gremio al abrir la sesión.

Cabrera coincidió en que los abogados juegan un papel determinante en el proceso de inversión, al ser el primer punto de contacto de quienes buscan establecer negocios en Panamá.

“Hablamos todos los días con inversionistas que quieren tomar acción en Panamá, y usualmente parte de ese proceso es contactar a un abogado”, señaló el embajador, quien destacó la necesidad de que estos tengan “la ética más alta posible”.

El diplomático aseguró que, desde la Embajada de Estados Unidos, se promueve activamente a Panamá como un destino confiable para la inversión, siempre que exista un entorno jurídico sólido y transparente.

“Panamá está abierto para negocio. Estamos trabajando con inversionistas para asegurar que tengan buenas experiencias y que las inversiones sean duraderas, generen empleo y contribuyan al crecimiento económico del país”, afirmó.

En ese sentido, Cabrera destacó que la atracción de inversión forma parte central de su gestión diplomática, más allá del ámbito político.

“No solo es diplomacia; una gran parte de mi trabajo es desarrollo económico y buscar inversiones buenas que se queden en el país y empleen a panameños”, indicó.

Los representantes del CNA reiteraron que el fortalecimiento del cumplimiento normativo y de la ética profesional es un compromiso del gremio para consolidar la reputación internacional de Panamá como un país confiable para hacer negocios.