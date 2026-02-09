Embajador de Estados Unidos, Kevin Cabrera, destaca rol del Colegio de Abogados en confianza para la inversión en Panamá

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera" target="_blank">El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera</a></b>, sostuvo este <b>9 de febrero de 2026</b> una reunión con la directiva ampliada del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/cna-colegio-nacional-de-abogados" target="_blank">Colegio Nacional de Abogados (CNA)</a></b>, en la que subrayó la importancia de la ética profesional y la seguridad jurídica como factores clave para la atracción de inversión extranjera al país.Durante el encuentro, <b>la presidenta del CNA, Maritza Cedeño</b>, y distintos representantes del gremio enfatizaron que el Colegio mantiene una agenda activa para <b>fortalecer el cumplimiento ético y combatir prácticas irregulares dentro de la profesión</b>, con<b> el objetivo de garantizar confianza a inversionistas locales e internacionales.</b>'Vamos a luchar siempre por la seguridad jurídica, que no es otra cosa que la confianza que requiere la inversión extranjera y la inversión local', expresó la directiva del gremio al abrir la sesión.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera" target="_blank">Cabrera</a> </b>coincidió en que <b>los abogados juegan un papel determinante en el proceso de inversión</b>, al ser el primer punto de contacto de quienes buscan establecer negocios en Panamá.'Hablamos todos los días con inversionistas que quieren tomar acción en Panamá, y usualmente parte de ese proceso es contactar a un abogado', señaló el embajador, quien destacó la necesidad de que estos tengan 'la ética más alta posible'.El diplomático aseguró que, desde la<b> Embajada de Estados Unidos, se promueve activamente a Panamá como un destino confiable</b> <b>para la inversió</b>n, siempre que exista un entorno jurídico sólido y transparente.'<b>Panamá </b>está abierto para negocio. <b>Estamos trabajando con inversionistas para asegurar que tengan buenas experiencias y que las inversiones sean duraderas</b>,<b> generen empleo y contribuyan al crecimiento económico del país</b>', afirmó.En ese sentido, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera" target="_blank">Cabrera</a> </b>destacó que la atracción de inversión forma parte central de su gestión diplomática, más allá del ámbito político.'No solo es diplomacia; una gran parte de mi trabajo es desarrollo económico y buscar inversiones buenas que se queden en el país y empleen a panameños', indicó.Los representantes del <b>CNA </b>reiteraron que el fortalecimiento del cumplimiento normativo y de la ética profesional es un compromiso del gremio para consolidar la reputación internacional de <b>Panamá </b>como un país confiable para hacer negocios.