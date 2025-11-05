  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

Vietnam rompe barreras en Miss Universo con su primera concursante transgénero asiática

Huong Giang hace historia en Miss Universo como primera concursante transgénero de Asia.
Huong Giang hace historia en Miss Universo como primera concursante transgénero de Asia. @huoggiangggg
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/11/2025 13:42
Huong Giang representa una nueva era de inclusión y diversidad dentro del certamen internacional.

El Miss Universo es uno de los certámenes de belleza más reconocidos a nivel mundial. Cada año, millones de personas en todo el planeta centran su atención en las participantes y en quién será coronada como la mujer más bella del universo.

En esta edición, uno de los acontecimientos más destacados es la participación de Huong Giang, representante de Vietnam, quien hace historia al convertirse en la primera mujer transgénero de Asia en competir en el certamen internacional.

Huong Giang es una reconocida figura del entretenimiento en su país. Saltó a la fama tras participar en el programa Vietnam Idol 2012, y desde entonces ha desarrollado una exitosa carrera como cantante, actriz, presentadora y productora. Además, fue jueza y productora de Miss International Queen Vietnam, un concurso de belleza dirigido a mujeres transgénero, desde donde ha impulsado la visibilidad y el empoderamiento de la comunidad LGBTQ+.

Huong Giang encabeza la transformación inclusiva de Miss Universo 2025

Con los recientes cambios en las reglas de Miss Universo, que permiten la participación de mujeres transgénero, casadas, madres y sin límite de edad, Huong Giang representa una nueva era de inclusión y diversidad dentro del certamen. Su presencia en el escenario no solo simboliza un avance para Vietnam, sino también un mensaje global de respeto y aceptación.

VIDEOS
Lo Nuevo