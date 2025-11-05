Vietnam rompe barreras en Miss Universo con su primera concursante transgénero asiática

El <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo">Miss Universo</a></b> es uno de los certámenes de belleza más reconocidos a nivel mundial. Cada año, millones de personas en todo el planeta centran su atención en las participantes y en quién será coronada como la mujer más bella del universo.En esta edición, uno de los acontecimientos más destacados es la participación de <b>Huong Giang</b>, representante de <b>Vietnam</b>, quien hace historia al convertirse en la <b>primera mujer transgénero de Asia</b> en competir en el certamen internacional.