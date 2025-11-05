Vietnam rompe barreras en Miss Universo con su primera concursante transgénero asiática

El Miss Universo es uno de los certámenes de belleza más reconocidos a nivel mundial. Cada año, millones de personas en todo el planeta centran su atención en las participantes y en quién será coronada como la mujer más bella del universo.

En esta edición, uno de los acontecimientos más destacados es la participación de Huong Giang, representante de Vietnam, quien hace historia al convertirse en la primera mujer transgénero de Asia en competir en el certamen internacional.