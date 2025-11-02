Miss Universo 2025: ellas han sido las ganadoras del certamen en la última década

El Mis Universo es considerado el certamen internacional de belleza más importante del mundo. A lo largo de la última década, reinas de diferentes rincones del planeta han conquistado la corona, representando la diversidad, la elegancia y la cultura global en cada edición. Estas son las diez ganadoras de Miss Universo en los últimos diez años: Miss Universo 2015: Pia Wurtzbach (Filipinas) Miss Universo 2016: Iris Mittenaere (Francia) Miss Universo 2017: Demi-Leigh Nel-Peters (Sudáfrica) Miss Universo 2018: Catriona Gray (Filipinas) Miss Universo 2019: Zozibini Tunzi (Sudáfrica) Miss Universo 2020: Andrea Meza (México) Miss Universo 2021: Harnaaz Sandhu (India) Miss Universo 2022: R’Bonney Gabriel (Estados Unidos) Miss Universo 2023: Sheynnis Palacios (Nicaragua) Miss Universo 2024: Victoria Kjær (Dinamarca)

Tailandia será el escenario donde se elija a la nueva reina de Miss Universo 2025