Miss Universo 2025: ellas han sido las ganadoras del certamen en la última década

La <b>edición número 74 del certamen <a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo</b> 2025</a> se llevará a cabo este año en <b>Tailandia</b>, país que vuelve a convertirse en el epicentro de la belleza mundial. Las <b>candidatas de diferentes naciones</b> ya han comenzado a llegar al país asiático para participar en las actividades previas, destacar ante el jurado y aspirar a la codiciada corona.El próximo <b>21 de noviembre de 2025</b>, el mundo conocerá a la <b>nueva soberana de Miss Universo</b>, quien será coronada en el <b>Impact Arena de Muang Thong Thani</b>, uno de los recintos más importantes y emblemáticos de <b>Bangkok</b>, la capital tailandesa.