PANAMÁ

Miss Universo 2025: ellas han sido las ganadoras del certamen en la última década

Victoria Kjær, representante de Dinamarca, fue coronada como Miss Universe 2024.
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/11/2025 12:03
Este año, el certamen se llevará a cabo en Tailandia, país que vuelve a convertirse en el epicentro de la belleza mundial

El Mis Universo es considerado el certamen internacional de belleza más importante del mundo. A lo largo de la última década, reinas de diferentes rincones del planeta han conquistado la corona, representando la diversidad, la elegancia y la cultura global en cada edición.

Estas son las diez ganadoras de Miss Universo en los últimos diez años:

Miss Universo 2015: Pia Wurtzbach (Filipinas)

Miss Universo 2016: Iris Mittenaere (Francia)

Miss Universo 2017: Demi-Leigh Nel-Peters (Sudáfrica)

Miss Universo 2018: Catriona Gray (Filipinas)

Miss Universo 2019: Zozibini Tunzi (Sudáfrica)

Miss Universo 2020: Andrea Meza (México)

Miss Universo 2021: Harnaaz Sandhu (India)

Miss Universo 2022: R’Bonney Gabriel (Estados Unidos)

Miss Universo 2023: Sheynnis Palacios (Nicaragua)

Miss Universo 2024: Victoria Kjær (Dinamarca)

Tailandia será el escenario donde se elija a la nueva reina de Miss Universo 2025

La edición número 74 del certamen Miss Universo 2025 se llevará a cabo este año en Tailandia, país que vuelve a convertirse en el epicentro de la belleza mundial. Las candidatas de diferentes naciones ya han comenzado a llegar al país asiático para participar en las actividades previas, destacar ante el jurado y aspirar a la codiciada corona.

El próximo 21 de noviembre de 2025, el mundo conocerá a la nueva soberana de Miss Universo, quien será coronada en el Impact Arena de Muang Thong Thani, uno de los recintos más importantes y emblemáticos de Bangkok, la capital tailandesa.

