‘¡Ya basta!’ dice el primer ministro de Groenlandia tras la nueva amenaza de anexión de Trump

“¡Ya basta!”, reaccionó el lunes el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos.

La intervención militar estadounidense en Venezuela, que ha puesto de relieve el interés de Trump por las enormes reservas petrolíferas del país, ha reavivado los temores respecto a Groenlandia por su ubicación estratégica y por sus importantes recursos minerales todavía sin explotar.

El mandatario norteamericano afirmó que Estados Unidos ahora manda en Venezuela y que sacará provecho de sus enormes reservas de petróleo.

Trump insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Copenhague para que Washington respete su integridad territorial.

Groenlandia es un territorio autónomo danés con abundantes recursos naturales.

“Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron sobre el tema.

“Nos preocuparemos de Groenlandia en unos dos meses (...) hablemos de Groenlandia en 20 días”, agregó el presidente norteamericano, a lo que el primer ministro groenlandés contestó con un “¡Ya basta!”.

“No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional”, escribió Nielssen en Facebook.

Trump ha estremecido a los líderes europeos atacando a Caracas y capturando al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ahora está detenido en Nueva York enfrentando acusaciones por narcotráfico.