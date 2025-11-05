Panamá entrega la Presidencia Pro Tempore de UNIORE

La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) formalizó en Asunción, Paraguay, el traspaso de su Presidencia Pro Tempore de Panamá a Paraguay, durante la XVII Conferencia de este organismo regional. El relevo marca el fin de la gestión del magistrado panameño Alfredo Juncá Wendehake, del Tribunal Electoral, y el inicio del mandato del ministro César Emilio Rossel, del Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay.

El periodo encabezado por Panamá, entre 2023 y 2025, se distinguió por promover la cooperación técnica entre organismos electorales, fortalecer la defensa de la democracia digital y consolidar una agenda regional frente a los desafíos tecnológicos y comunicacionales de los procesos electorales.

Bajo la dirección del magistrado Juncá, UNIORE participó en más de treinta misiones de observación y acompañamiento electoral en el continente, reforzando su papel como garante de la transparencia y la confianza en las urnas. Entre los avances más destacados figura la presentación de la Propuesta Estratégica de Protección Digital del Proceso Electoral, un marco interamericano de protocolos para contrarrestar la desinformación, los ciberataques y las amenazas a la integridad institucional.

La gestión panameña también apostó por la modernización comunicacional del organismo: reactivó su presencia digital, relanzó su cuenta oficial de Instagram y renovó el sitio web como centro de recursos, informes técnicos y materiales de formación.

Con la nueva Presidencia Pro Tempore, Paraguay asume el compromiso de dar continuidad a estos esfuerzos y profundizar la cooperación horizontal, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las instituciones electorales del hemisferio.

UNIORE reiteró su propósito de seguir construyendo una democracia sólida, participativa y resiliente, fundada en la confianza ciudadana y el acompañamiento técnico de sus miembros.