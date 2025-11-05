Salario mínimo en Panamá 2026: nueva mesa buscará equilibrio ante brechas y aspiraciones salariales

Aunque el salario mínimo promedio vigente en Panamá se mantiene en <b>$636.80 mensuales</b>, la <b>aspiración salarial promedio de los trabajadores</b> alcanza los <b>$1,064</b>, de acuerdo con el más reciente <b>Reporte del Mercado Laboral de Konzerta</b> a septiembre de 2025.Esa diferencia de más de <b>$427</b> refleja la distancia entre las <b>condiciones reales del mercado laboral</b> y las <b>expectativas económicas de los panameños</b>, especialmente en sectores técnicos y profesionales.Este contraste se ha ampliado con el tiempo y se ha convertido en un punto de referencia para el debate nacional sobre el poder adquisitivo. Para una parte importante de la población, <b>el salario mínimo vigente resulta insuficiente frente al aumento del costo de vida</b>, mientras que el sector empresarial enfrenta presiones para mantener su competitividad y estabilidad operativa.