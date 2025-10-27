Mesa de discusión del salario mínimo se instalará el 15 de noviembre

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció que el próximo 15 de noviembre se instalará oficialmente la mesa de discusión del salario mínimo, en la que participarán representantes del sector empresarial y de los trabajadores para definir los ajustes que entrarán en vigor a partir de enero de 2026.

A diferencia de procesos anteriores, la mesa no recorrerá el país en giras regionales, sino que las conversaciones se concentrarán en la sede del Mitradel, ubicada en el edificio Ricardo J. Alfaro, en la capital. La decisión busca optimizar el tiempo y garantizar un intercambio más directo entre las partes.

Durante el anuncio, la ministra Jackeline Muñoz pidió no generar expectativas anticipadas sobre el resultado de las negociaciones, subrayando que tanto el sector laboral como el empresarial atraviesan momentos económicos complejos.