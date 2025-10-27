Mesa de discusión del salario mínimo se instalará el 15 de noviembre

'No hay expectativas y no podemos crear morbos ni expectativas; si para el sector trabajador la cosa está dura, para el sector empresarial la cosa está dura; tenemos que buscar un equilibrio y ser responsables', expresó.Muñoz reiteró que el objetivo de esta mesa no es solo revisar cifras, sino alcanzar acuerdos realistas que respondan al panorama económico del país. 'Tenemos que buscar un equilibrio', insistió, al recordar que el diálogo social ha sido clave en los últimos años para mantener la estabilidad del mercado laboral.La revisión del salario mínimo se realiza cada dos años, según lo establece la ley. La última modificación se efectuó en 2024, y, de acuerdo con el Mitradel, la nueva negociación mantendrá el mismo principio de representatividad, con participación de los sectores productivos, sindicatos y autoridades laborales.