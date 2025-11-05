Hallan sin vida a joven desaparecido en Tocumen; comunidad exige justicia

El dolor invade a la familia de Esteban De León Osorio, luego de que las autoridades confirmaran este miércoles 5 de noviembre que el cuerpo hallado sin vida en horas recientes corresponde al joven, desaparecido desde este 31 de octubre.

La confirmación pone fin a varios días de angustia, durante los cuales su madre imploraba entre lágrimas por el regreso de su hijo sano y salvo.

Esa esperanza se desvaneció tras el hallazgo del cuerpo en los predios de una iglesia, el mismo lugar donde permaneció estacionado durante dos días el vehículo de Esteban, posteriormente encontrado incendiado.

De acuerdo con sus familiares, el joven había salido de la casa de su abuela en el sector de La Morelo, en el corregimiento de Tocumen, sin imaginar que sería la última vez que lo verían con vida. Desde entonces, sus allegados emprendieron una intensa búsqueda, difundiendo su fotografía y recorriendo distintos puntos de la ciudad en su intento por dar con su paradero.

La Procuraduría General de la Nación mantiene abiertas las investigaciones para determinar las causas y circunstancias de su fallecimiento.

Mientras tanto, vecinos y amigos se han volcado en muestras de solidaridad hacia la familia De León Osorio, expresando su tristeza y apoyo en redes sociales.

En la comunidad persiste un profundo sentimiento de pesar y el clamor unánime de que se esclarezca el caso y se haga justicia.