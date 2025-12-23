Cabello rechaza acusaciones de Estados Unidos y defiende la soberanía sobre los recursos venezolanos

Diosdado Cabello aseguró que el proyecto político que lidera Nicolás Maduro en Venezuela “no tiene dudas ni retrocesos”, al tiempo que rechazó acusaciones de Estados Unidos sobre el presunto robo de petróleo, tierras y minerales.

“Aquí no se rinde nadie, aquí no hay dudas, aquí tenemos claridad. El camino es el camino de Bolívar, es el camino de Chávez, no hay otro camino”, expresó Cabello durante una intervención pública, en la que afirmó que el antiimperialismo forma parte de la identidad histórica venezolana.

Según Cabello, el expresidente Hugo Chávez profundizó esa visión heredada de Simón Bolívar. “Si alguien nos enseñó a nosotros a ser antiimperialistas fue Bolívar, pero fue el comandante Hugo Chávez”, señaló, al tiempo que sostuvo que el imperialismo “más temprano que tarde va a desaparecer”.

Cabello advirtió que, a su juicio, la permanencia del imperialismo representa una amenaza global. “Tiene que desaparecer por el bien de la humanidad, si no la humanidad irá al desastre, a la tragedia, a la barbarie”, afirmó, al considerar que se trata de un sistema “sin límites” que, según dijo, “chantajea con la fuerza y el poder”.

En su discurso, destacó que Venezuela es un país “pequeño y humilde”, pero aseguró que posee una “dignidad a toda prueba”. “Somos un pueblo que no nos sabemos rendir”, enfatizó.

El dirigente chavista también respondió a recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó Venezuela habría “robado” petróleo, tierras y minerales.

“Decir que Venezuela le había robado su petróleo y su tierra no tiene ninguna lógica”, afirmó, y llamó a revisar la Constitución venezolana.

Cabello citó los artículos 11 y 12 de la Constitución para sostener que los recursos naturales pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano. “La riqueza que está en nuestro territorio no le pertenece a otro sino al pueblo de Venezuela”, recalcó.

Asimismo, recordó episodios históricos vinculados a la explotación del llamado lago de asfalto en el oriente del país, asegurando que recursos venezolanos fueron utilizados en ciudades como Nueva York y Washington sin compensación. “Se lo llevaron y no pagaron ni un centavo”, denunció.

Finalmente, Cabello aseguró que Venezuela no depende de potencias extranjeras y que su rumbo está definido. “Este pueblo sabe cuál es su camino, sabe lo que debemos hacer. No dependemos de nadie, dependemos de lo que seamos capaces de hacer”, concluyó.