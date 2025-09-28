Incidente en Metro de Panamá: Procuraduría investiga fallecimiento en estación de Los Andes

La Sección de Atención Primaria de <b><a href="/tag/-/meta/san-miguelito">San Miguelito</a></b> inició una investigación tras el<b> fallecimiento de un hombre </b>ocurrido este domingo 28 de septiembre de 2025 en <b>la estación Los Andes de la <a href="/tag/-/meta/linea-1-del-metro">Línea 1 </a>del <a href="/tag/-/meta/metro-de-panama">Metro de Panamá</a></b>.El incidente obligó a suspender de manera parcial la operación en el tramo afectado, informó el Metro de Panamá a través de sus redes sociales.