Incidente en Metro de Panamá: Procuraduría investiga fallecimiento en estación de Los Andes

El incidente obligó a suspender de manera parcial la operación en el tramo afectado, informó el Metro de Panamá a través de sus redes sociales.

La Sección de Atención Primaria de San Miguelito inició una investigación tras el fallecimiento de un hombre ocurrido este domingo 28 de septiembre de 2025 en la estación Los Andes de la Línea 1 del Metro de Panamá .

Como medida inmediata, el servicio permanece operativo entre San Miguelito y Albrook, así como de San Isidro a Villa Zaita, mientras que las estaciones Pan de Azúcar y Los Andes permanecen fuera de servicio hasta nuevo aviso.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias exactas que provocaron el incidente ni el estado de salud de la víctima antes de su fallecimiento.

Se continuará recabando información y revisando las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos y determinar las causas del incidente.

El Metro de Panamá se pronuncia

Por su parte, el Metro de Panamá a través de redes sociales publicó lo siguiente: “en horas de la mañana se registró un incidente en la estación Los Andes, en el cual lamentablemente un usuario perdió la vida. Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y el Metro de Panamá brindará todo el apoyo necesario”.

A la vez, lamentó el incidente y expresó sus condolencias a familiares.