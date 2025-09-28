Una persona cae del Complejo de la Caja de Seguro Social, Ministerio Público investiga

<b><a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">El Ministerio Público (MP)</a></b> ha iniciado una investigación formal para esclarecer la muerte de un hombre ocurrida, presuntamente este domingo, en el <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS)</a></b>, ubicado en la vía Transístmica.Según un comunicado oficial emitido por la CSS,<b> la persona habría caído de un piso superior del nosocomio en circunstancias que 'aún no han sido esclarecidas'.</b>Funcionarios del Ministerio Público se presentaron en las instalaciones del hospital poco después del hallazgo para realizar las primeras diligencias e iniciar las investigaciones que busquen determinar las causas y las circunstancias exactas que rodearon este fallecimiento.En su nota, la Caja de Seguro Social lamentó profundamente el hecho y extendió sus 'más sinceras condolencias' a los familiares del ciudadano. Se espera que en los próximos días las autoridades brinden más información sobre el avance de las diligencias.