Una persona cae del Complejo de la Caja de Seguro Social, Ministerio Público investiga

El Ministerio Público (MP) ha iniciado una investigación formal para esclarecer la muerte de un hombre ocurrida, presuntamente este domingo, en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicado en la vía Transístmica.

Según un comunicado oficial emitido por la CSS, la persona habría caído de un piso superior del nosocomio en circunstancias que “aún no han sido esclarecidas”.

Funcionarios del Ministerio Público se presentaron en las instalaciones del hospital poco después del hallazgo para realizar las primeras diligencias e iniciar las investigaciones que busquen determinar las causas y las circunstancias exactas que rodearon este fallecimiento.

En su nota, la Caja de Seguro Social lamentó profundamente el hecho y extendió sus “más sinceras condolencias” a los familiares del ciudadano. Se espera que en los próximos días las autoridades brinden más información sobre el avance de las diligencias.