Dovi Eisenman responde al alcalde: ‘Si el pueblo de Colón no está bien, la Zona Libre tampoco va a estar bien’

<b>El presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Dovi Eisenman,</b> <b>reaccionó a las declaraciones del alcalde de Colón,</b> <b>Diógenes Galván</b>, quien afirmó que 2,600 empresas instaladas en la Zona Libre no pagan impuestos municipales y que, de hacerlo, el distrito podría recaudar 1.3 millones de dólares mensuales.Eisenman manifestó preocupación por el impacto del mensaje. <i>'Cuando escuché el discurso del alcalde, me inquietó el tono con el que se transmite a la población una imagen negativa del empresario',</i> señaló. <b>Recordó que la Zona Libre surgió como un motor de empleo y desarrollo para la provincia desde 1948</b>, gracias a incentivos que permitieron atraer inversión y crear oportunidades.<i>'El sector empresarial ha sido quien genera trabajo, comercio y sustento para miles de familias colonenses. Más de 35 mil personas llevan ingresos a sus hogares gracias a la actividad económica de la Zona Libre',</i> destacó.