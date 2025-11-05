Mulino reconoce graves problemas de seguridad y servicios en Colón y promete respaldo del Gobierno central

El presidente José Raúl Mulino sostuvo este miércoles 5 de noviembre una reunión con los representantes de corregimiento del distrito de Colón, a quienes prometió el respaldo de su administración para enfrentar los principales problemas que aquejan la zona.

Mulino reconoció que Colón enfrenta serios desafíos en materia de seguridad, limpieza urbana y servicios públicos, y subrayó que su administración está haciendo “un esfuerzo sostenido para devolver la seguridad a la provincia, combatir el pandillerismo y recuperar espacios para el desarrollo”.

En ese sentido, informó que en la Zona Libre de Colón se han recuperado 280 hectáreas que estaban bajo concesiones sin ejecutar, como parte de un plan de ordenamiento.

Durante el encuentro, los 15 representantes municipales entregaron al mandatario una carta con cinco peticiones prioritarias, centradas en la limpieza de espacios públicos, la salud comunitaria, el apoyo a proyectos sociales.

Además, los representantes pidieron la revisión de la Ley No. 404, que regula el plan integral de desarrollo para la provincia de Colón.

También solicitaron el uso temporal del antiguo edificio de la Gobernación de Colón, ubicado en el corregimiento de Espinar, y una mayor coordinación con la Junta Técnica de Gobierno para agilizar la ejecución de obras locales.

El presidente, acompañado por la primera dama Maricel Cohen de Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el gobernador Julio Hernández, aseguró que el Ejecutivo respaldará las iniciativas municipales.

Pero pidió a los representantes colonenses presentar formalmente sus proyectos para canalizar los recursos de forma ordenada y efectiva.

Por su parte, Orillac anunció la creación de un equipo especial que dará seguimiento a las solicitudes presentadas por los representantes colonenses.

Mientras que el alcalde de Colón, Diógenes Galván, instó a las autoridades locales a trabajar unidas por el bienestar del distrito.