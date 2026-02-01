Martín Torrijos alerta que decisión sobre PPC afectará neutralidad del Canal de Panamá

El expresidente panameño, Martín Torrijos, reaccionó al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de la empresa Panama Ports Company (PPC), subrayando la importancia de mantener la neutralidad del Canal de Panamá y proteger los activos estratégicos del país frente a intereses externos.

Torrijos, a través de su cuenta de X, señaló que la decisión judicial “no ocurrió por casualidad”, pues existían intereses claros para que se produjera con rapidez.

A su juicio, lejos de alejar a Panamá de tensiones internacionales, el fallo coloca nuevamente al país en el centro de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China.

El exmandatario expresó su preocupación por el manejo transitorio de los puertos, sin plazos definidos y con posibles ventajas competitivas para conglomerados dentro de la cadena logística.

En ese sentido, insistió en que Panamá aún está a tiempo de recuperar activos estratégicos como los puertos y el ferrocarril, mediante negociación y con la determinación que ello requiere.

Finalmente, Torrijos recalcó que la operación del Canal y sus activos estratégicos debe garantizar la igualdad de condiciones para todas las naciones, evitando que se conviertan en instrumentos de conflictos ajenos.