Costa Rica avanza en las urnas con alta participación y una jornada en calma

El proceso electoral en Costa Rica contempla la posibilidad de una segunda vuelta presidencial en caso de que ningún candidato alcance al menos el 40 % de los votos válidos en la primera ronda.De acuerdo con la normativa electoral vigente, de darse este escenario, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocaría a una segunda jornada electoral, programada para el domingo 5 de abril de 2026, en la que participarían los dos aspirantes que obtengan la mayor cantidad de votos.Esta eventual segunda vuelta definiría al próximo presidente de la República, en un contexto marcado por la atención nacional e internacional sobre el desarrollo del proceso democrático costarricense.