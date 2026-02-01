  1. Inicio
Costa Rica avanza en las urnas con alta participación y una jornada en calma

Ciudadanos acuden masivamente a votar en elecciones de Costa Rica
EFE.
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/02/2026 15:18
El proceso electoral en Costa Rica contempla la posibilidad de una segunda vuelta presidencial en caso de que ningún candidato alcance al menos el 40 %

Este domingo 1 de febrero, Costa Rica acude a las urnas para elegir al presidente de la República, dos vicepresidencias y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 6:00 p.m. (hora local).

De acuerdo con los últimos reportes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la jornada electoral transcurre con normalidad. Las urnas abrieron puntualmente a las 6:00 a.m., tanto a nivel nacional como en el exterior, sin incidentes relevantes que reportar. Desde tempranas horas se han observado largas filas de votantes, quienes acuden a ejercer su derecho al sufragio.

Las encuestas preliminares colocan a la candidata oficialista, Laura Fernández, a la cabeza de la contienda electoral.

Aunque no se han registrado hechos de gravedad, algunos medios locales informaron sobre un incidente menor en el que una diputada y líder del movimiento oficialista fue agredida con banderas y recibió agresiones verbales. El hecho no pasó a mayores. Asimismo, se reportó que candidatos presidenciales se saludaron de manera cordial, sin incidentes.

¿Habrá segunda vuelta? Elecciones en Costa Rica podrían definirse en abril

El proceso electoral en Costa Rica contempla la posibilidad de una segunda vuelta presidencial en caso de que ningún candidato alcance al menos el 40 % de los votos válidos en la primera ronda.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, de darse este escenario, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocaría a una segunda jornada electoral, programada para el domingo 5 de abril de 2026, en la que participarían los dos aspirantes que obtengan la mayor cantidad de votos.

Esta eventual segunda vuelta definiría al próximo presidente de la República, en un contexto marcado por la atención nacional e internacional sobre el desarrollo del proceso democrático costarricense.

