Costa Rica avanza en las urnas con alta participación y una jornada en calma

Este domingo 1 de febrero, Costa Rica acude a las urnas para elegir al presidente de la República, dos vicepresidencias y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 6:00 p.m. (hora local).

De acuerdo con los últimos reportes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la jornada electoral transcurre con normalidad. Las urnas abrieron puntualmente a las 6:00 a.m., tanto a nivel nacional como en el exterior, sin incidentes relevantes que reportar. Desde tempranas horas se han observado largas filas de votantes, quienes acuden a ejercer su derecho al sufragio.

Las encuestas preliminares colocan a la candidata oficialista, Laura Fernández, a la cabeza de la contienda electoral.

Aunque no se han registrado hechos de gravedad, algunos medios locales informaron sobre un incidente menor en el que una diputada y líder del movimiento oficialista fue agredida con banderas y recibió agresiones verbales. El hecho no pasó a mayores. Asimismo, se reportó que candidatos presidenciales se saludaron de manera cordial, sin incidentes.