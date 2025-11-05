Empate 3-3 del Barça vs Brujas: Yamal enmascara las grietas de Flick

La mejor versión de Lamine Yamal, autor de un gol y del centro que propició un tanto en propia puerta de un jugador rival, evitó el naufragio del Barcelona en Brujas (3-3), donde el conjunto de Hansi Flick volvió a evidenciar sus debilidades defensivas.El extremo recuperó la magia después de unas semanas irregulares por las molestias en el pubis y lideró la reacción de su equipo ante un Brujas que, pese a avanzarse en el marcador en tres ocasiones, no consiguió sumar los tres puntos.El punto conseguido en Bélgica sabe a poco para el Barcelona, que dejó escapar una oportunidad para asentarse en la zona alta de la fase liga de la Liga de Campeones.