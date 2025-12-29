Jardín Botánico Summit prohibirá plásticos desechables y poliestireno desde enero de 2026

El Jardín Botánico Summit, administrado por la Alcaldía de Panamá, anunció que desde el 1 de enero de 2026 implementará la prohibición del ingreso, uso, venta o entrega gratuita de botellas plásticas desechables y productos de poliestireno, como vasos, platos y cubiertos, dentro de sus instalaciones.

Summit forma parte del Parque Nacional Soberanía y de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, lo que lo integra al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y lo obliga a aplicar las normativas ambientales vigentes orientadas a la conservación de los ecosistemas.

De acuerdo con la administración del jardín, esta iniciativa busca reforzar su rol como espacio de conservación , investigación y educación ambiental, al tiempo que promueve entre los visitantes prácticas responsables para la reducción de residuos y la protección de la biodiversidad.

La prohibición se enmarca dentro de los esfuerzos nacionales por disminuir la contaminación por plásticos y preservar las áreas naturales para el disfrute de las generaciones futuras.