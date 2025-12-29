Diosdado Cabello dice que Estados Unidos no le amargará el Año Nuevo a los venezolanos

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que Estados Unidos no le amargará el Año Nuevo a los venezolanos, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe para supuestamente combatir el narcotráfico y que Caracas denuncia como una amenaza que busca un cambio de Gobierno.

“No nos van a amargar ni las navidades ni el Año Nuevo, no pueden porque nosotros cuántas cosas hemos aguantado, cuántas cosas han intentado contra este pueblo”, señaló Cabello en un acto de entrega de vehículos a funcionarios policiales, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro sostuvo que han sido 27 semanas de “locura imperial”, de “acoso, amenazas, ataques, persecuciones, robos, piratería, asesinatos”, en referencia a los ataques contra lanchas que presuntamente transportaban droga y en los que han muerto más de un centenar de personas y la confiscación de dos buques petroleros con crudo venezolano.

“A ellos no les gustan los pueblos dignos, no le gustan los pueblos que se hacen respetar y que exigen respeto, a ellos les gustan los sumisos, les gustan los arrastrados y el pueblo venezolano, en su mayoría, no nació ese día, el pueblo venezolano nació el día de los libertarios”, agregó.