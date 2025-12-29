Revocatorias de mandato no alcanzan las firmas requeridas en Barú y Arraiján

El pasado domingo 28 de diciembre de 2025 venció el plazo para la recolección de firmas de respaldo a la revocatoria de mandato del alcalde de Barú, Franklin Enrique Valdés Pitty, según datos de la Dirección Regional del Tribunal Electoral en la provincia de Chiriquí.

La iniciativa fue promovida por la ciudadana Ana Cecilia González Sánchez, quien logró reunir 964 firmas, lo que representa el 6.46 % del total requerido.

Para que la solicitud avanzara, era necesario alcanzar 14,914 firmas válidas dentro del periodo comprendido entre el 20 de septiembre y el 28 de diciembre de 2025.

De forma similar, el pasado 23 de diciembre concluyó el plazo legal para la recolección de firmas contra la representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján, Raquel del Carmen Murillo Godoy.

En este caso, la solicitante Katerine Lisseth Torres González obtuvo 215 firmas, equivalentes al 1.99 % de las 10,822 exigidas por el Tribunal Electoral en un periodo de 90 días.

La entidad electoral recordó que, en ambos procesos, las cifras de firmas reconocidas podrán ser objeto de impugnación dentro de los cinco días hábiles posteriores a su publicación en los boletines electorales correspondientes.