Trump y Netanyahu inician reunión con elogios y apuestan por el desarme de Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, iniciaron este lunes en Florida una reunión marcada por elogios y por la apuesta por el desarme de Hamás como vía para desbloquear la segunda fase del plan de paz y alto el fuego en Gaza, en medio de persistentes tensiones de seguridad en la región.

“Pero tiene que haber un desarme; ya sabes, tenemos que desarmar a Hamás”, dijo Trump en una breve rueda de prensa conjunta en la que alabó el “trabajo fenomenal” de Netanyahu.

“Así que una de las cosas de las que sin duda hablaremos es que tiene que haber un desarme de Hamás”, enfatizó Trump.

Se prevé que en el encuentro, en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida, ambos analizarán los principales obstáculos que mantienen paralizada esta segunda etapa, aún sin comenzar por desacuerdos clave, entre ellos el desarme del grupo islamista, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la definición de un modelo de gobernanza interina para el enclave palestino tras el conflicto.

Sin embargo, este lunes, el brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam, afirmó que el pueblo palestino “no renunciará a las armas mientras persista la ocupación” israelí y reafirmó su “derecho inherente” a responder a los “crímenes” de Israel, al que acusó de haber violado el alto el fuego, subrayando las profundas diferencias que se mantienen.

“Tan rápido como podamos”, dijo Trump sobre preguntas del plazo para avanzar en el proceso de esta segunda fase del acuerdo de tregua que contempla el desarme de Hamás, mientras Israel mantendría el control de más de la mitad de la Franja de Gaza.

La primera fase del plan de alto el fuego fue implementada solo de manera parcial, incluyó un cese de hostilidades y la liberación de la mayoría de los rehenes, pero su aplicación estuvo marcada por múltiples violaciones denunciadas por ambas partes.

El mandatario estadounidense también se mostró orgulloso de la liberación de casi todos los rehenes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, al señalar que solo queda uno. “Prácticamente todos los rehenes que han sido liberados lo fueron gracias a mí” y a todo su equipo, indicó.

“Primer ministro en tiempo de guerra”

Por otro lado, el republicano afirmó este lunes que ve a Netanyahu como “un primer ministro en tiempo de guerra” al ser consultado por la prensa sobre un eventual indulto en el juicio por corrupción que enfrenta en Israel, un caso por el que el líder israelí no ha asumido responsabilidad.

“Ha hecho un trabajo fenomenal, ha dirigido a Israel en un período muy peligroso, de trauma”, expresó Trump.

En noviembre pasado, el abogado de Netanyahu solicitó al presidente de Israel, Isaac Herzog, su indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.

Por su parte, Herzog negó este lunes en un comunicado haber mantenido una conversación con Trump sobre el indulto.

“No ha habido ninguna conversación entre el presidente Herzog y el presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto”, recoge el comunicado de Herzog.

Apoyo de ataque de Israel a Irán

La reunión entre Netanyahu y Trump también busca redefinir la estrategia regional, no sólo en relación con Gaza, sino también frente a amenazas percibidas de Irán.

Sobre Irán, el mandatario señaló que no va a derrocar ningún régimen y que a esta nación islámica le conviene hacer un trato.

“No voy a hablar sobre el derrocamiento de un régimen. Tienen muchos problemas internos. Tienen una inflación tremenda, su economía está destrozada. La economía no funciona”, subrayó a una pregunta de la prensa al respecto.

“Sabes, podrían haber hecho un acuerdo la última vez antes de que pasáramos, ya sabes, por un gran ataque contra ellos”, expresó.

Además se mostró “absolutamente” a favor de apoyar un ataque de Israel a Irán: “Si Irán no alcanza un acuerdo, si Irán continúa con sus misiles balísticos y también con armas nucleares. Si continúan con los misiles, sí”.