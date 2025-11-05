Diógenes Galván: ‘2,600 empresas en la Zona Libre no pagan impuestos’

El no pago de impuestos en Colón estaría impidiendo que la Alcaldía cuente con los recursos necesarios para cumplir sus compromisos y programas sociales.Así lo advirtió el alcalde del distrito, Diógenes Galván, durante los actos conmemorativos del 5 de noviembre, fecha en la que se celebra la consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.

“Nada de lo que queremos hacer va a funcionar si no tenemos los recursos económicos necesarios para llevar a cabo nuestra misión”, expresó Galván.

El alcalde explicó que el municipio se financia principalmente con el cobro de impuestos municipales, pero que la falta de cumplimiento fiscal ha reducido drásticamente la recaudación.

“Cerca de 4,500 empresas deberían pagar impuestos, pero 2,600, ubicadas en la Zona Libre de Colón, no lo hacen. Estimamos que, si cumplieran con sus obligaciones, el municipio generaría 1.3 millones de dólares mensuales”, precisó.

Galván también cuestionó que los cuatro puertos instalados en la provincia no aporten impuestos municipales.A su juicio, cada puerto debería pagar una tasa proporcional al número de contenedores movilizados.

El funcionario criticó además al Ferrocarril Interoceánico, señalando que tampoco paga impuestos y “se mantiene totalmente distante” de las necesidades de la población local.

Otro de los puntos que mencionó fue la Ley de Patrimonio Histórico, que según Galván, afecta cerca de 210 edificios condenados por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), los cuales no han recibido mantenimiento en años.

“Tenemos 94 lotes baldíos en el Casco Antiguo de Colón que no pertenecen al municipio y llevan años abandonados”, añadió.

El alcalde también se refirió a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a la que acusó de promover exenciones tributarias a favor de sus contratistas.

“Están promoviendo que sus contratistas, que realizan obras en nuestro distrito, estén exentos del pago de impuestos municipales”, reclamó.

Galván lamentó que Colón sea una de las provincias con más restricciones para generar ingresos propios, lo que —según dijo— frena el desarrollo social y económico del distrito.

El alcalde adelantó que su administración ya trabaja en una propuesta formal que será presentada próximamente al Órgano Ejecutivo, con el fin de revisar las normas fiscales que limitan la capacidad de recaudación municipal.