Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 31 de enero de 2026

La jornada informativa de hoy está marcada por el pulso electoral en Centroamérica, movimientos diplomáticos vinculados a Venezuela, hechos de seguridad en Panamá y tensiones geopolíticas que vuelven a colocar al país en el centro del tablero internacional.

— Elecciones en Costa Rica: Laura Fernández se consolida como favorita.

A pocos días de los comicios, Laura Fernández lidera las encuestas con más del 40 % de intención de voto, un escenario que le permitiría ganar en primera vuelta. La ventaja se da en medio de una oposición fragmentada y de un electorado que exige cambios urgentes, especialmente en materia de seguridad, costo de la vida y gobernabilidad en Costa Rica.

— Estados Unidos anuncia la excarcelación total de sus ciudadanos presos en Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos confirmó que todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela fueron liberados, en un contexto marcado por el debate sobre la ley de amnistía impulsada por el gobierno interino y por negociaciones diplomáticas vinculadas a derechos humanos y presos políticos.

— Tres aprehendidos tras robo a conductor de transporte por aplicación en San Miguelito.

La Policía Nacional de Panamá informó la captura de tres personas presuntamente implicadas en el robo a un conductor de plataforma digital en San Miguelito. El caso reaviva las alertas sobre la seguridad de quienes trabajan en servicios de transporte por aplicación en zonas urbanas del país.

— María Corina Machado cuestiona la amnistía y denuncia represión en Venezuela.

Durante su participación en el Hay Festival de Cartagena, la líder opositora María Corina Machado puso en duda el proceso de amnistía anunciado por el gobierno interino, al señalar que persisten prácticas represivas y que aún hay presos políticos en el país, pese a las recientes excarcelaciones.

— Fallo de la Corte Suprema revive la disputa portuaria entre Estados Unidos y China en Panamá.

Una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá reactivó la tensión geopolítica en torno a los puertos panameños, al volver a enfrentar intereses de Estados Unidos y China, subrayando la relevancia estratégica de Panamá como eje logístico y comercial global.