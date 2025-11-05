OEA define ‘hoja de ruta’ para devolver la estabilidad y la democracia a Haití

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos" target="_blank">La Organización de los Estados Americanos (OEA)</a> delineó este miércoles 5 de noviembre los pasos inmediatos para restaurar la estabilidad y la paz en Haití.Se trata de la versión tres de la <b>'hoja de ruta'</b> para la estabilidad y la paz en Haití, un plan integral que busca acompañar al país caribeño hacia la reconstrucción institucional, la seguridad y el desarrollo.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/albert-ramdin" target="_blank">El secretario general de la OEA, Albert Ramdin</a>, destacó que el nuevo documento consolida una estrategia coordinada entre el organismo que dirige, la ONU y la Comunidad del Caribe, con el objetivo de transformar las prioridades haitianas en acciones concretas y verificables.'<i>El tiempo apremia; debemos actuar con urgencia y con compromisos concretos para apoyar al pueblo haitiano y ayudar a restablecer la estabilidad, la democracia y la esperanza</i>', destacó Ramdin al presentar el informe ante el <b>Consejo Permanente</b>.<b>Tres ejes para la acción inmediata</b><i>Ramdin explicó que el trabajo de la OEA se enfoca en tres áreas prioritarias:</i><b>Seguridad</b>, con la implementación y supervisión de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que busca enfrentar el control territorial de los grupos armados.<b>Diálogo político y gobernanza</b>, con miras a establecer un marco institucional sostenible más allá de febrero de 2026, cuando se prevé una nueva etapa de transición.<b>Preparación y apoyo electoral</b>, orientado a crear condiciones para elecciones libres, legítimas e inclusivas.El secretario general señaló que el progreso humanitario y político de Haití depende de avances reales en seguridad y gobernanza, e insistió en que las pandillas continúan operando con <b>'aparente libertad'</b>, lo que hace urgente acelerar la coordinación internacional y el despliegue de capacidades sobre el terreno.<b>Coordinación internacional y respaldo político</b>Ramdin recordó que la actualización de la hoja de ruta se alinea con la Resolución 2793 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dio paso a la creación de la GSF y la Oficina de Apoyo de la ONU para Haití.<b>La OEA, dijo Ramdin, mantiene un diálogo estrecho con las autoridades haitianas y trabaja de forma coordinada con sus socios internacionales para asegurar que la respuesta internacional se base en liderazgo haitiano, rendición de cuentas y coordinación efectiva.</b>Con la nueva versión del plan, la OEA busca pasar de las intenciones a la acción, impulsando medidas concretas que permitan aliviar el sufrimiento de la población haitiana y sentar las bases de un proceso de reconstrucción sostenible.