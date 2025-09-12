Crisis en Haití: 34 países de la OEA solicitan apoyo coordinado de la ONU

Un total de 34 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre ellos Panamá, Estados Unidos, Brasil, México y Argentina, emitieron una declaración conjunta solicitando a la ONU una acción coordinada para apoyar la Hoja de Ruta de Haití y enfrentar la grave crisis de seguridad e institucional que atraviesa el país caribeño.

La declaración, presentada tras la actualización de la Hoja de Ruta por el Secretario General de la OEA el 20 de agosto, subraya que el marco liderado por Haití, con apoyo regional e internacional, busca restaurar la gobernanza democrática mediante elecciones libres y justas, garantizar la seguridad como condición para la ayuda humanitaria y establecer mecanismos de coordinación, transparencia y movilización de recursos.

Los países reafirmaron el papel central de la ONU en la promoción de la paz y la seguridad internacionales, y destacaron la amenaza que representan los grupos criminales y pandillas en Haití, incluso fuera de un conflicto armado.

En este contexto, apoyan la creación de la Oficina de Apoyo de la ONU para Haití (Unsoh) y la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) hacia una nueva fuerza enfocada en garantizar un entorno seguro y estable, permitiendo a las autoridades haitianas restaurar el Estado de derecho y desmantelar las pandillas.

Los países rindieron homenaje a Kenia por liderar la misión MSS, así como a las naciones que contribuyeron con personal: Bahamas, Belice, El Salvador, Guatemala y Jamaica.

La declaración también enfatiza que la paz requiere acciones integrales que aborden las causas estructurales de la violencia, incluyendo la debilidad institucional, la corrupción, la pobreza, las desigualdades sociales y el limitado acceso a educación y servicios públicos esenciales.

Se destacó el papel de la OEA en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas de Haití, con un enfoque en derechos humanos, asistencia humanitaria y protección de mujeres, niños y grupos vulnerables, respetando siempre la soberanía haitiana y la institucionalidad democrática.

Los 34 países miembros se comprometieron a trabajar en asociación con Haití, la ONU y la OEA, según sus capacidades nacionales, para avanzar en la Hoja de Ruta.

Asimismo, alentaron contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de la ONU y al fortalecimiento de la Policía Nacional de Haití a través de la plataforma OEA SECURE-Haití.