General Padrino López: ‘Estados Unidos se acerca a nuestras costas; lucharemos por la soberanía de Venezuela’

El general Vladimir Padrino López aceptó que el despliegue de Estados Unidos al sur del Mar Caribe es una de las mayores amenazas que ha enfrentado Venezuela.

Padrino López insistió que el despliegue naval de las tropas estadounidenses en el Mar Caribe es una amenaza real y es la peor en los últimos 100 años.

“Estados Unidos cada día más acercándose a las costas venezolanas, pero nosotros estamos aquí inquebrantables, decididos y definidos para luchar por nuestra soberanía”, indicó el general porque quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura para presentarlo ante una corte de Nueva York por tráfico de drogas.

Para Padrino López, los que llaman a la guerra entre Venezuela y Estados Unidos son unos ignorantes. “Llamar a la guerra es un acto imbécil” e ignorantes, indicó.

El general, quien según la administración del presidente Donald Trump lidera el cártel de Los Soles, conjuntamente con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, dijo que no quiere la guerra, sino la paz.

Las declaraciones de Padrino López se conocen el mismo día que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que se había destruido otra narcolancha.

Hegseth detalló que, en este ataque, realizado en aguas internacionales cerca de Venezuela, murieron los seis ocupantes del buque.

Las tropas estadounidenses han realizado 10 ataques a supuestas narcolanchas, que han dejado un total de 43 fallecidos.

Además, Estados Unidos confirmó que enviará al área al portaaviones Gerald Ford, como parte de su estrategia para detener el envió de drogas desde Estados Unidos, en donde operan los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, considerados grupos terroristas por la administración Trump.