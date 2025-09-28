Panamá arrasa en el Centroamericano de Gimnasia Artística 2025 en Costa Rica

La delegación panameña de Gimnasia Artística hizo historia en el Campeonato Centroamericano 2025, celebrado en La Sabana, Costa Rica, al cosechar una impresionante cantidad de medallas de oro, plata y bronce en todas las categorías.

En la categoría masculina (GAM Mayor), el gimnasta Richard Atencio brilló con tres medallas de oro en Barra Fija, Arzones y Piso, además de una medalla de bronce en Anillas, asegurando el dominio panameño en el podio masculino y demostrando su consistencia y preparación en cada aparato.

Su actuación fue clave para posicionar a Panamá entre los mejores equipos de la región.

Por el lado femenino (GAF Mayor), el equipo integrado por Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez conquistó la Medalla de Oro por Equipos.

Tatiana Tapia se destacó, logrando oro en All Around, Barras Asimétricas (11.200) y Suelo (12.050). Alyiah Lide sumó oro en Salto (22.000), plata en All Around y bronce en Barras Asimétricas (10.700), mientras que Ana Gabriela Gutiérrez aportó una medalla de plata en Salto (12.700).

La categoría juvenil también dejó momentos memorables. Ana Lucía Beitía se convirtió en la máxima ganadora individual al conquistar cinco medallas de oro: Salto, Barras, Viga, Suelo y All Around.

Su desempeño refleja la solidez de la formación de nuevas generaciones de gimnastas en el país. Aylin Goon y María Eloísa Eojss complementaron la destacada actuación juvenil con medallas de plata y bronce en sus respectivos aparatos.

En la categoría UPAG, Ivanna Velásquez lideró al Equipo UPAG 2 con oro en Barras Asimétricas (12.300), plata en Suelo (11.500) y bronce en All Around (46.250), mientras que su equipo se llevó bronce por Equipos.

El Equipo UPAG 1, conformado por Alicia Rivera, Bethel Saenz, Vera Becerra y Bianca Samuels, también subió al podio con bronce por Equipos, sumando medallas individuales en Viga y Suelo.