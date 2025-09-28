Panamá arrasa en el Centroamericano de Gimnasia Artística 2025 en Costa Rica

La delegación panameña de <b><a href="/tag/-/meta/gimnasia">Gimnasia Artística</a></b> hizo historia en el <b>Campeonato Centroamericano 2025</b>, celebrado en La Sabana, Costa Rica, al cosechar una impresionante cantidad de medallas de oro, plata y bronce en todas las categorías.En la categoría masculina (GAM Mayor), el gimnasta <b>Richard Atencio</b> brilló con<b> tres medallas de oro en Barra Fija, Arzones y Piso</b>, además de <b>una medalla de bronce en Anillas</b>, asegurando el dominio panameño en el podio masculino y demostrando su consistencia y preparación en cada aparato. Su actuación fue clave para posicionar a Panamá entre los mejores equipos de la región.Por el lado femenino (GAF Mayor), el equipo integrado por <b>Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez</b> conquistó la <b>Medalla de Oro por Equipos</b>. Tatiana Tapia se destacó, <b>logrando oro en All Around</b>, <b>Barras Asimétricas (11.200) y Suelo (12.050</b>). Alyiah Lide sumó oro en <b>Salto (22.000)</b>, plata en All Around y bronce en <b>Barras Asimétricas (10.700)</b>, mientras que Ana Gabriela Gutiérrez aportó una medalla de plata en <b>Salto (12.700).</b>La categoría juvenil también dejó momentos memorables. <b>Ana Lucía Beitía </b>se convirtió en la <b>máxima ganadora individual</b> al conquistar cinco medallas de oro: <b>Salto, Barras, Viga, Suelo y All Around</b>. Su desempeño refleja la solidez de la formación de nuevas generaciones de gimnastas en el país. <b>Aylin Goon y María Eloísa Eojss</b> complementaron la destacada actuación juvenil con<b> medallas de plata y bronce</b> en sus respectivos aparatos.En la categoría UPAG,<b> Ivanna Velásquez </b>lideró al Equipo UPAG 2 con oro en<b> Barras Asimétricas (12.300)</b>, plata en <b>Suelo (11.500) </b>y bronce en <b>All Around (46.250)</b>, mientras que su equipo se llevó bronce por Equipos. El Equipo UPAG 1, conformado por <b>Alicia Rivera, Bethel Saenz, Vera Becerra y Bianca Samuels</b>, también subió al podio con <b>bronce por Equipos</b>, sumando medallas individuales en Viga y Suelo.