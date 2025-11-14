Nadie puede censurar: el legado en jaque de la Corte IDH

Finalmente, Costa Rica acató aunque la opinión no era vinculante. La colegiatura dejó de ser obligatoria y el nuevo espíritu regó en todos los países del continente, y en el propio sistema interamericano. Ejemplos sobran. Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, y decenas de países siguieron ese camino y eliminaron el requisito del carné. La OC-5 fue citada por los tribunales de justicia desde la Antártida hasta Tijuana. 'Ya nadie iba a ser perseguido por opinar, por escribir, por participar', dijo la actual presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López. 'La OC-5 es una de las decisiones de más impacto de la Corte hasta la fecha'.'Lo mejor es que hoy todavía se usa', dijo Pedro Vaca, el relator para la libertad de expresión de la CIDH. 'Siempre he creído que quienes hicieron parte de este proceso tuvieron una visión de futuro impresionante, un grupo de gente que pensaba un futuro más emancipado y dejó la brújula jurídica y moral para eso'.Los jueces no podían saber lo que vendría 40 años después. Entonces entendieron que las nuevas democracias necesitaban una base sólida para construir regímenes democráticos fuertes, que evitaran que el péndulo histórico entre dictadura y democracia arrasara nuevamente con los derechos y las vidas de los latinoamericanos. Por ello, enviaron un mensaje contundente. Ahora, como si el tiempo avanzara en espiral, una nueva colección de gobiernos legítimos y autoritarios violan derechos humanos por igual y pergeñan nuevas formas para limitar la palabra. Además, hay nuevas incertidumbres con la crisis de los medios tradicionales y el avance de la desinformación. Y todo ello sin el entusiasmo de aquella época.