Fiscalía archiva denuncia contra el alcalde del distrito de Panamá

La Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, ordenó el archivo provisional de la investigación en virtud de la querella presentada por los representantes legales de un café de la localidad en contra del alcalde Mayer Mizrachi, ubicado en el área bancaria, quienes alegaban presunto abuso de autoridad por parte del alcalde y otros funcionarios municipales durante un proceso sancionatorio.

De acuerdo con el expediente, el departamento de cumplimiento e inspección de la dirección de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá, impuso multas al establecimiento tras constatar que operaba sin el permiso de expendio de bebidas alcohólicas y con el permiso nocturno vencido. Dichas sanciones fueron emitidas mediante resolución en septiembre de 2024 y posteriormente confirmadas por la Gobernación de Panamá, al no encontrarse irregularidades en el procedimiento administrativo.

Tras examinar todos los documentos, entrevistas, resoluciones y actuaciones administrativas, la Fiscalía concluyó que la Alcaldía de Panamá, actuó conforme a la normativa vigente, siguiendo los procedimientos establecidos en el Decreto Alcaldicio aplicable y en el Código Administrativo. No se hallaron elementos que acreditaran abuso de autoridad o infracción de deberes por parte de los servidores públicos involucrados.

Por ello, se dispuso el archivo provisional de la noticia criminal No. 202500004045. A la fecha se registra un acumulado de 8 denuncias presentadas en contra del Alcalde Mayer Mizrachi Matalon, las cuales han resultado en cierre y archivo del proceso por no acreditarse en ninguna de éstas, hechos que constituyan delito por parte de la autoridad municipal.