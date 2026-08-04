Alessia Avendaño es campeona panamericana invicta de ajedrez

La Maestra FIDE Femenina (WFM) Alessia Avendaño logró una marca histórica para el deporte nacional tras consagrarse campeona invicta del XXXVI Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud, disputado en Medellín, Colombia, dentro de la modalidad Blitz Sub-14.

Avendaño, de 14 años, completó una actuación impecable al registrar un puntaje de 9/9, producto de nueve victorias en igual cantidad de partidas. La atleta panameña superó a competidores procedentes de 25 países de la región, entre los que figuraban representantes de potencias en la disciplina como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Perú, Argentina, Colombia y Cuba.

El desempeño de Avendaño encabezó la participación de la delegación panameña, integrada por 32 atletas. Durante el certamen regional, Ashley Castillo sumó una medalla de plata en la categoría Sub-18 Blitz, mientras que José Bernardo Fábrega se ubicó en el cuarto lugar de la división U16 de Ajedrez Rápido, prueba que reunió a 81 competidores.

Este título panamericano se añade a la trayectoria reciente de Avendaño, quien previamente obtuvo los campeonatos Centroamericano y del Caribe Sub-14 en Puerto Rico —donde logró el título de Maestra FIDE— y el Campeonato Nacional Sub-14. También suma una medalla de plata panamericana Sub-15 en El Salvador y la representación de Panamá como segundo tablero femenino en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.

El panorama positivo de la disciplina se completó con las actuaciones de Ashley Castillo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde obtuvo medalla de oro en la modalidad Blitz (Tablero 1) con 12.0 puntos y plata en la modalidad Rápido (Tablero 1) con 11.5 puntos.

Frente a los resultados obtenidos en el exterior, la Federación Panameña de Ajedrez reconoció que el compromiso y el soporte económico e incondicional de los padres de familia constituyeron el pilar central que permitió costear la preparación y el traslado de los atletas a la cita internacional.