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Baloncesto

Panamá alcanza ocho medallas en Santo Domingo 2026 con nuevos podios en natación, surf y ajedrez

De izquierda a derecha: Agustín Cedeño conquista medalla de plata en categoría de surf Santo Domingo 2026, Ashley Castillo gana medallas de oro y plata; Emily Santos por su parte conquista la plata en natación
De izquierda a derecha: Agustín Cedeño conquista medalla de plata en categoría de surf Santo Domingo 2026, Ashley Castillo gana medallas de oro y plata; Emily Santos por su parte conquista la plata en natación Redes sociales | Comité Olímpico de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 30/07/2026 18:30
Nuevos podios en natación y surf acompañan la clasificación del baloncesto femenino en Santo Domingo 2026

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La delegación deportiva de Panamá alcanzó ayer 30 de julio, 8 medallas acumuladas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras conseguir preseas de plata mediante la nadadora Emily Santos y el surfista Agustín Cedeño en República Dominicana, en una jornada donde la ajedrecista Ashley Castillo destacó al cosechar las medallas de oro y plata y el quinteto femenino sub-20 de baloncesto aseguró su clasificación a la fase semifinal.

En el complejo acuático dominicano, la nadadora Emily Santos Silva obtuvo el segundo lugar en la final de los 50 metros pecho al registrar un tiempo de 31,81 segundos, conquista que representó su segunda medalla individual dentro de la cita regional.

Asimismo, en la disciplina de surf desarrollada en Playa Encuentro, Agustín Cedeño aseguró la presea de plata en la modalidad de longboard, sumando una distinción más para el equipo nacional en las pruebas sobre el mar.

Doble presea en ajedrez y pase en baloncesto

En las competencias de tablero, la ajedrecista Ashley Castillo completó una actuación histórica al adjudicarse tanto la medalla de oro como la de plata en sus respectivas modalidades de ajedrez, consolidándose como doble medallista en la cita centroamericana.

Por su parte, la selección femenina sub-20 de baloncesto superó 72 a 41 al conjunto de Nicaragua en el cierre de la fase de grupos, resultado que le permitió avanzar a las semifinales del torneo con un registro acumulado de dos victorias y una derrota.

Cierre de tiro con arco y agenda general

En la disciplina de tiro con arco, el equipo mixto de la modalidad recurvo, integrado por Gisela Cowan Chang y Liborio Saavedra, finalizó su participación oficial al caer 1-5 ante la representación de Cuba en el duelo por la medalla de bronce.

La jornada incluyó de igual manera la presencia de atletas panameños en las eliminatorias de tiro deportivo en la modalidad de escopeta, bolos por equipos, baloncesto masculino 5x5, clavados, fútbol sobre césped y adiestramiento ecuestre.

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