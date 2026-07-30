Panamá alcanza ocho medallas en Santo Domingo 2026 con nuevos podios en natación, surf y ajedrez

La delegación deportiva de Panamá alcanzó ayer 30 de julio, 8 medallas acumuladas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras conseguir preseas de plata mediante la nadadora Emily Santos y el surfista Agustín Cedeño en República Dominicana, en una jornada donde la ajedrecista Ashley Castillo destacó al cosechar las medallas de oro y plata y el quinteto femenino sub-20 de baloncesto aseguró su clasificación a la fase semifinal.

En el complejo acuático dominicano, la nadadora Emily Santos Silva obtuvo el segundo lugar en la final de los 50 metros pecho al registrar un tiempo de 31,81 segundos, conquista que representó su segunda medalla individual dentro de la cita regional. Asimismo, en la disciplina de surf desarrollada en Playa Encuentro, Agustín Cedeño aseguró la presea de plata en la modalidad de longboard, sumando una distinción más para el equipo nacional en las pruebas sobre el mar.

Doble presea en ajedrez y pase en baloncesto

En las competencias de tablero, la ajedrecista Ashley Castillo completó una actuación histórica al adjudicarse tanto la medalla de oro como la de plata en sus respectivas modalidades de ajedrez, consolidándose como doble medallista en la cita centroamericana. Por su parte, la selección femenina sub-20 de baloncesto superó 72 a 41 al conjunto de Nicaragua en el cierre de la fase de grupos, resultado que le permitió avanzar a las semifinales del torneo con un registro acumulado de dos victorias y una derrota.

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