Panamá alcanza ocho medallas en Santo Domingo 2026 con nuevos podios en natación, surf y ajedrez

La delegación deportiva de <b>Panamá alcanzó ayer 30 de julio, 8 medallas acumuladas</b> en los <a href="/tag/-/meta/juegos-centroamericanos-2026">XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026</a> tras conseguir <b>preseas de plata mediante </b>la nadadora <b>Emily Santos y </b>el surfista <b>Agustín Cedeño </b>en República Dominicana<b>,</b> en una jornada donde la ajedrecista<b> Ashley Castillo destacó al cosechar las medallas de oro y plata</b> y el quinteto femenino sub-20 de baloncesto aseguró su clasificación a la fase semifinal.