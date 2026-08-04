Caso Pandora: Tribunal deliberará apelaciones de cautelares en caso vinculado a la DGI

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial entró este martes 4 de agosto en fase de deliberación para decidir sobre siete recursos de apelación presentados dentro del proceso penal conocido como “Operación Pandora”, una investigación relacionada con presuntos delitos que habrían afectado a la Dirección General de Ingresos (DGI).

Los magistrados Frank Torres, quien preside el tribunal, Greta Marchosky y Carlos Barragán decretaron un receso luego de concluir la audiencia de sustentación de los recursos promovidos por las defensas particulares y por el Ministerio Público.

La decisión será anunciada el próximo jueves 6 de agosto a las 2:00 p.m. en la sala 6 del Sistema Penal Acusatorio, ubicada en Plaza Fortuna.

Según informó el Órgano Judicial, el proceso investiga la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, la fe pública, el orden económico y la administración pública, en perjuicio de la DGI.

Durante la audiencia, el Tribunal acogió el desistimiento presentado por las defensas de ocho personas imputadas que inicialmente habían anunciado apelaciones contra la medida de detención provisional impuesta por una jueza de garantías.

Sin embargo, cinco imputados mantuvieron sus recursos para intentar revocar esa medida cautelar.

Por su parte, el Ministerio Público sustentó dos apelaciones contra las medidas de retención domiciliaria otorgadas a dos imputados por razones médicas, con el objetivo de que esas decisiones sean revisadas por el Tribunal Superior de Apelaciones.

La resolución que adopten los magistrados determinará si se mantienen, modifican o revocan las medidas cautelares actualmente vigentes para los investigados en este caso.