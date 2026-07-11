Operación Pandora: dictan 12 detenciones provisionales por presunto fraude de $40 millones en la DGI; defensas apelan

La jueza de garantías Zenia Pérez ordenó la noche de este sábado 11 de julio la detención provisional de 12 personas y arresto domiciliario para otras dos, al concluir la audiencia de medidas cautelares dentro de la operación Pandora, investigación que destapó un presunto esquema de corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI) que habría ocasionado un perjuicio de 40 millones de dólares al Estado panameño.

Al finalizar la audiencia, las defensas anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares impuestas por el tribunal.

La extensa diligencia se inició a las 9:00 de la mañana de este sábado 11 de julio y culminó pasadas las 10:50 de la noche, luego de más de 13 horas de debates en la sede del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora.

No obstante, el proceso no concluyó por completo, ya que quedaron pendientes dos imputadas, cuyas audiencias de imputación de cargos y de aplicación de medidas cautelares deberán retomarse posteriormente, debido a que ambas sufrieron afectaciones médicas durante la diligencia y fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención.

Fiscalía pidió detención para la mayoría

Durante la audiencia, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada solicitó la detención provisional para la mayoría de los imputados, mientras que para una de las investigadas requirió la aplicación de arresto domiciliario.

Tras la sustentación del Ministerio Público, los abogados defensores presentaron sus argumentos antes de que la jueza emitiera su decisión individual respecto de cada imputado.

Horas antes, el tribunal había concluido la fase de imputación de cargos contra los investigados por la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, delincuencia organizada, blanqueo de capitales y falsificación de documentos públicos.

Investigación por millonario esquema de créditos fiscales

La investigación del Ministerio Público señala que la presunta organización criminal estaba integrada por funcionarios de la DGI, abogados y representantes de empresas privadas.

Según la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, el grupo habría utilizado un mecanismo irregular de cesión de créditos fiscales para desviar fondos públicos, mediante la paralización de boletas de pago de determinados contribuyentes y su posterior asignación a terceros.

Durante la audiencia también se reveló que algunos de los investigados presuntamente recibieron transferencias que iban desde los 4 millones hasta los 22.1 millones de dólares.

La operación Pandora involucra inicialmente a 16 personas, de las cuales 11 son funcionarios de la DGI.

Con las dos imputadas pendientes por razones médicas, el proceso judicial continuará en una nueva fecha que será fijada por el tribunal.