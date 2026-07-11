¿Peligra la vivienda? Empresarios presionan por cambios al ITBI para dinamizar la construcción

Según datos del Miviot, el déficit habitacional en Panamá se estima podría alcanzar las 180,000 viviendas debido al crecimiento poblacional en un país de 4.2 millones de habitantes, según cifras del último Censo Nacional Poblacional. El titular de la cartera de Vivienda, Jaime Jované, detalló a Televisora Nacional que 'es una necesidad apremiante, entre 140,000 a 185,000 es el déficit habitacional, con un crecimiento vegetativo normal. Lo importante es que... con disciplina fiscal y ordenamiento de la casa podamos investir para poder -con una estrategia política de Estado- atender estas necesidades...'. Jované adelantó que este año el Gobierno dispone de $200 millones para nuevas licitaciones: 'No es una vivienda, es una solución de vivienda para que puedan crear un hogar'.Por su parte, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) muestran un comportamiento mixto en los permisos de construcción en mayo de 2026. El valor de las construcciones por permisos disminuyó un 1.4% a nivel nacional y un 20.1% en el distrito de Panamá. Sin embargo, se registraron incrementos significativos en Arraiján (135.3%), Colón (77.7%) y los distritos agrupados de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago (63.1%). En el desempeño acumulado de enero a mayo, el valor total creció un 34.0% (las obras no residenciales aumentaron 59.8% y las residenciales 21.5%).Asimismo, el área en metros cuadrados de construcciones particulares aumentó un 8.9% en mayo (con alzas en la agrupación de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago del 71.9%; Colón 155.8%; y Arraiján 385.2%, mientras Panamá disminuyó 29.9%). En el acumulado hasta mayo, el área en metros cuadrados mostró un crecimiento del 27.2% (las no residenciales aumentaron 17.2% y las residenciales 33.9%).Irene Orillac de Simone, presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), subrayó en un comunicado del 12 de mayo que la actividad es clave por su reactivación inmediata: 'La construcción tiene la capacidad de generar empleo formal de manera inmediata. Cuando un proyecto inicia, rápidamente se activan puestos de trabajo y se dinamiza la economía de las comunidades donde se desarrolla'. Según análisis de la Capac, por cada dólar de variación en construcción se genera un impacto de $2.34 en el PIB futuro, y cada $1.00 causa $0.24 de incremento en recaudación tributaria. Para 2026 se proyecta un crecimiento del PIB de la construcción de entre el 4% y 5%, impulsado por más de $11 mil millones en inversiones públicas. Pese a ello, Orillac de Simone matizó: 'Hoy vemos señales positivas y un pequeño impulso en la actividad, pero aún estamos lejos de los niveles que tuvo el sector in 2023. El reto ahora es transformar esta recuperación parcial en una política sostenible que le devuelva estabilidad y dinamismo a la industria'.