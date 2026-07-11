¿Peligra la vivienda? Empresarios presionan por cambios al ITBI para dinamizar la construcción

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) presiona por cambios en el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para dinamizar el sector construcción. “Hay un tema que atender con el tema del ITBI, el 2% a la construcción de vivienda de interés preferencial”, afirmó Aurelio Barría Pino, presidente del gremio. Los empresarios consideran que el mensaje del presidente de la República, José Raúl Mulino, emitido en el marco de sus dos años de gestión —donde anunció un programa de viviendas accesibles con énfasis en el interior del país—, es “una buena señal” porque hay un déficit de vivienda y la construcción genera no solamente empleo, sino derrama económica. “Vemos con buena luz que en su mensaje del 1 de julio el presidente planteó que (el 2% del ITBI) va a ser un tema que se va a tocar. La cosa es que está vivo y está en la mesa”, afirmó Barría Pino. Barría Pino explicó el efecto multiplicador de la industria: “una casa que se entrega necesita financiamiento; para la construcción, va a necesitar préstamo hipotecario, seguramente va a consumir servicios básicos, va a consumir muebles, electrónica, etcétera”. El debate central gira en torno al 2% del ITBI al sector hipotecario, exonerado por más de 50 años desde la Ley 106 de 1974 a través de normativas de Interés Preferencial (como la Ley 3 de 1985 y la Ley 431 de 2024). La Ley 468 de 2025 eliminó dicha exoneración para viviendas nuevas, obligando a pagar el tributo incluso bajo interés preferencial. Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha aclarado que no es un gravamen nuevo. “No es que se está aplicando un impuesto nuevo... Lo que venció fue una exención al impuesto... llegó a un vencimiento”. El líder de la CCIAP comentó que el MEF se encuentra evaluando el impacto de la tasa. “Ellos están haciendo su corrida (MEF), porque es la entidad que le corresponde hacer esto”.

Alertas de contracción y recesión

La preocupación privada se sustenta en un estudio de la CCIAP junto al Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda). El informe revela que el cobro del 2% encarecerá los inmuebles y frenará el acceso a la primera casa, considerando que solo el 20.4% de la población califica en el rango del interés preferencial. Elisa Suárez de Gómez, de Convivienda, señaló en una publicación reciente en este medio que este cobro rompe con un paquete de incentivos que hizo de Panamá un país líder en inversión inmobiliaria y “podría provocar una pérdida neta superior a los $95 millones al desincentivar la inversión y el consumo”. A esto se suma la recesión tras el vencimiento en junio de 2024 del Bono Solidario de Vivienda ($10,000 para abono inicial) por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). El panorama habitacional presiona las decisiones estatales, en un contexto donde el mandatario Mulino señaló previamente que “cada hogar que se construye genera empleo y mueve la economía del área. La construcción será una vez más el motor de una etapa de mayor productividad para el país”. Para abordar las trabas, la Asamblea Nacional instaló en mayo la Mesa Técnica Nacional para la dinamización del sector de la construcción, actividad que aporta más del 10% del PIB. Esta instancia tripartita, liderada por el diputado Luis Eduardo Camacho, reanudó sesiones este miércoles 8 de julio para evaluar barreras regulatorias y financieras. En este periodo legislativo ya se presentaron dos anteproyectos: uno para reformar la Ley 93 de 2019 (Asociación Público Privada) y otro para modificar la Ley 22 de 2006 (Contrataciones Públicas). Aunque entre otros de los temas centrales de la mesa tripartita es el 2% del ITBI al sector hipotecario. El diputado Camacho recalcó que “lo importante es el avance que se ha tenido con estas submesas para sacar los proyectos que puedan solucionar los problemas que tiene el país y potenciar sus fortalezas, pero a través de iniciativas consensuadas”.

Desempeño del sector en cifras

Según datos del Miviot, el déficit habitacional en Panamá se estima podría alcanzar las 180,000 viviendas debido al crecimiento poblacional en un país de 4.2 millones de habitantes, según cifras del último Censo Nacional Poblacional. El titular de la cartera de Vivienda, Jaime Jované, detalló a Televisora Nacional que “es una necesidad apremiante, entre 140,000 a 185,000 es el déficit habitacional, con un crecimiento vegetativo normal. Lo importante es que... con disciplina fiscal y ordenamiento de la casa podamos investir para poder -con una estrategia política de Estado- atender estas necesidades...”. Jované adelantó que este año el Gobierno dispone de $200 millones para nuevas licitaciones: “No es una vivienda, es una solución de vivienda para que puedan crear un hogar”. Por su parte, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) muestran un comportamiento mixto en los permisos de construcción en mayo de 2026. El valor de las construcciones por permisos disminuyó un 1.4% a nivel nacional y un 20.1% en el distrito de Panamá. Sin embargo, se registraron incrementos significativos en Arraiján (135.3%), Colón (77.7%) y los distritos agrupados de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago (63.1%). En el desempeño acumulado de enero a mayo, el valor total creció un 34.0% (las obras no residenciales aumentaron 59.8% y las residenciales 21.5%). Asimismo, el área en metros cuadrados de construcciones particulares aumentó un 8.9% en mayo (con alzas en la agrupación de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago del 71.9%; Colón 155.8%; y Arraiján 385.2%, mientras Panamá disminuyó 29.9%). En el acumulado hasta mayo, el área en metros cuadrados mostró un crecimiento del 27.2% (las no residenciales aumentaron 17.2% y las residenciales 33.9%). Irene Orillac de Simone, presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), subrayó en un comunicado del 12 de mayo que la actividad es clave por su reactivación inmediata: “La construcción tiene la capacidad de generar empleo formal de manera inmediata. Cuando un proyecto inicia, rápidamente se activan puestos de trabajo y se dinamiza la economía de las comunidades donde se desarrolla”. Según análisis de la Capac, por cada dólar de variación en construcción se genera un impacto de $2.34 en el PIB futuro, y cada $1.00 causa $0.24 de incremento en recaudación tributaria. Para 2026 se proyecta un crecimiento del PIB de la construcción de entre el 4% y 5%, impulsado por más de $11 mil millones en inversiones públicas. Pese a ello, Orillac de Simone matizó: “Hoy vemos señales positivas y un pequeño impulso en la actividad, pero aún estamos lejos de los niveles que tuvo el sector in 2023. El reto ahora es transformar esta recuperación parcial en una política sostenible que le devuelva estabilidad y dinamismo a la industria”.